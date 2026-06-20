فیستیڤاڵ دهۆک سینەمایی دەر پيشکەشکردن ئەرا بەشداریکردن لە خول 13ەمی واز کەێد

شەفەق نیوز - دهۆک

ئیدارەی فیستیڤاڵ دهۆک سینەمایی ناودەوڵەتی، ئمڕوو شەممە، وازکردن دەروازەی پيشکەشکردن ئەرا بەشداریکردن لە خول سيانزەهەم ئەرا فیستیڤاڵەگە راگەیان، و داوا لە دەرهێنەرەیل و دروسکەرەیل فیلمەیل لە ناو عراق و دەیشتی کرد کارەیلیان کل بکەن ئەرا کێبەرکێکردن لەناو چالاکییەیل فیستیڤاڵەگە.

قسەکەر وەناو فیستیڤاڵەگە حەسەن عارف، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئیدارەی فیستیڤاڵەگە هەر لە ئمڕوو 20 حوزەیران 2026ەو دەس کردەسە پیشوازیکردن لە فیلمەیل ئارەزوومەن ئەرا بەشداریکردن، لەبان ئەوە کە دەروازەی پیشکەشکردن تا یەکەم لە ئەیلول ئایندە واز بمینێد.

وتیش کە دەرفەتەگە وازە لەوەراوەر دەرهێنەرەیل و بەرهەمهاوەرەیل ئەرا پیشکەشکردن بەرهەمەیلیان وەپای رێنماییە پەسەنکریاگەیل، و خستە روی کە ئامادەکارییەیل وە زۊیەوە دەس وەپی کردنە ئەرا رێکخستن چاپیگ جیاواز کە بەشداری بکەێد لە پاڵپشتیکردن جۊلەی سینەمایی و سەکوویگ دابین بکەێد ئەرا ئاڵشتکردن شارەزاییەیل، و تایبەت کە فیستیڤاڵەگە وە یەکیگ لە دیارترین چالاکییە روشنبیرییەیل لە هەرێم کوردستان و عراق هەژمار کریەێد و ساڵانە بەشدارییەیل ناودەوڵەتی فراوانیگ وەخوەی کێشێد.

عارف دووپات کرد کە ئیدارەی فیستیڤاڵەگە وەخت سازکردن چالاکییەیل خول 13ەمی دەسنشان کردگە؛ کە لە پەنجەمین رووژ لە کانوون یەکەم 2026 دەس وەپی کەێد و تا دوانزەهەمین رووژ لە خود مانگەگە وەردەوام بوود، کە نمایشەیل سینەمایی و چالاکییەیل هونەری و روشنهویری جیاجیا لەخوەی گرێد وە بەشدارییگ فراوان لە هونەرمەندەیل و میوانەیل لە وڵاتەیل جیاجیای جەهانەو.