فیستیڤاڵ کان 79 پەلکەخورمای زەڕین بەخشێدە فیلم "فیۆرد"

شەفەق نیوز - پاریس

دەسەی دادوەری خول 79ەمین لە فیستیڤاڵ کان سینەمایی، پەلکەخورمای زەڕین بەخشیە فیلم "فیۆرد" Fjord ئەرا دەرهێنەر رۆمانی کریستیان مۆنجیۆ.

یە وە دۊیەمین پەلکەخورمای زەڕین ئەرا مۆنجیۆ هەژمار کریەێد دۊای ئەوەگ لە ساڵ 2007 ئەرا فیلمەگەی "چوار مانگ و سێ هەفتە و دوو رووژ" وەدەسی هاورد.

فیلم "فیۆرد" دەسخوەشی گەورە لەلایەن رەخنەگرەیل و سینەماکارەیل وەدەس هاورد، و رۊداوەیل فیلمەگە لە دەور خیزانیگ رۆمانی کووچبەر گەردێد کە لە نەرویج ژیەن و خریەنە ژیر لێکۆڵینەوە و رۊوەرۊی وردەوکاریکردن سیستەم دادوەری ناوخۆیی بوون.

لە دیارترین ئامادەبۊەیل لەبان گڵیمە سوورەگە لە ئاهەنگ کۆتاییهاتن، زۆی سالدانا، ئیزابێل هۆپێر، ئیڤا لۆنگۆریا پارکەر، تیلدا سوینتۆن، جینا دەیڤس، رۆزالین سانچێز، نادین لەبەکی، سۆفیا کارسۆن، کامیلیا جۆردانا، ئایشواریا رای بوین، و بڕیگ لە وینەیل یادگاری گردن لە دۊایین ماڵئاوایی ئەرا فیستیڤاڵ سینەمایی کان.

وەیەوە پەردە لەبان چالاکییەیل خول هەفتا و نۆهەمین لە فیستیڤاڵ کان سینەمایی دانریەێد کە ئامادەبوینیگ سەرسامەکەر ئەرا دەسەیگ لە دیارترین ئەسارەیل سینەمای جیهانی بوی، دۊای ململانییگ کە هەمەڕەنگییگ گەورە ئەرا باوەتەیل ئەو فیلمە فرە بەشداربۊیەیلە وەدەس هاورد.