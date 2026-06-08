فۆربس: تایلەر سویفت یەکەم گورانیچڕە لە ری مۆسیقاوە بوودە ملیاردێر
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
هونەرمەن گورانیچڕ تایلەر سویفت یەکەم گورانیچڕە توەنستیە لەری مۆسیقا بوودە ملیاردێر.
وەپای راپۆرتیگ گۆڤار فۆربس ئەمریکی، سامان تایلەر سویفت، گورانیچڕ وەناوبانگ ئەمریکی، ملیاریگ و 600 ملیۆن دۆلار رەدکردیە، یەیش ئەو گورانیچڕە کەێدە یەکیگ لە ناوازەترین هونەرمەنەیل لە پیشەسازی وەخت وەسەربردن.
لە راپۆرتەگە دیاریکرد، پیچەوانەی فرەیگ لە هونەرمەنە ملیاردێرەیل جویر جەی زی، ڕیهانا و چەندان تر، کە سامانەیلیان وەشیوەی سەرەکیی لە ری کۆمپانیای بازرگانی، وەبەرهێنان و میکیاژ وەدەسهاوردنە، تایلەر سویفت سامانەگەی تەنیا لە ری بەرهەم هونەری، فروشتن بلیتی ئەلبوم و ئاهەنگەیلی وەدڵسهاوردیە.
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