‏شاباز زەمانی ئەلبومیگ بڵاوکەێد

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

‏گورانیچڕ شاباز زەمانی نووترین ئەلبووم خوەی وەناو

‏ "یەك پارچە" بڵاوکەێد لە هەمان رووژ یەكەمین كۆنسێرت خوەی.

‏شاباز زەمانی لە پێگەی فەرمییەگەی خوەی لە تووڕە کۆمەڵایەتیەل راگەیان "12ی ئێ مانگە لە شار سلێمانی، یەكەمین كۆنسێرت من پێشكەش وە ئیوەی ئەزیز كەم وەرد بڵاوكردن ئەلبوم "یەك پارچە"، كە گۆرانییەیل ناو ئەلبومەگە وەشێواز راستەوخۆ وەرد چەندین گورانی ناو ئەلبوم ’چەتر‘ پێشكەشتان كەم".

‏ئەلبوم "یەك پارچە" لە 25 بەرهەم پێكهاتیە، بڕیارە لە هەمان رووژ كۆنسێرتەگە، لە یوتیوب و سپۆتیفای بڵاوبوون.