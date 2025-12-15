‏سەمیرا دوێتیگ بڵاوکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏خانمە هونەرمەن گورانیچڕ سەمیرا کارزان و ئەڤین وەرد یەک یەکەیمن دوێتیان بڵاوکەن وەناو "دوای تۆ" .

‏سەمیرا كارزان لە كەناڵ یوتیوب بەرهەمیگ وەرد ئەڤین بڵاوكرد و راگەیان، "یه‌که‌م به‌رهه‌م هاوبه‌ش فه‌رمی دو دویەتە کوردە، "دوای تۆ" ته‌نیا گورانیگ نییە، گشت وشە و نۆتەیل له دڵمان هەڵقوڵیاس و پێشکەشی کردیمن وە ئیوە با بوودە هێمایگ ناوەین گوشتەکنەیل ئیوە و ئیحساس ئیمە".

‏تێكست گورانیەگە لەلایەن ئەڤین خوەی نویسریاس ئارشەن ئاوازەگەی دانایە و كاری میكس و ماستەرینگی كردیە، لە دەرھێنان یاسین ئاغاییە.