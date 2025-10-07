سێلین دیۆن وەرد سێ کوڕەگەی دەرکەفێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
گورانیچڕ جەهانی سێلین دیۆن لە کۆنسێرتەگەی پۆڵ مەکارتنیدا وە شیوەیگ جیاواز دەرکەفت.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕی " people" خانمە گورانیچڕ سێلین دیۆنی تەمەن 57 ساڵ لە کۆنسێرتەگەی پۆڵ مەکارتنی لە لاس ڤێگاس وەرد سێ کوڕەگەی دەرکەفت.
دیۆن دڵنگ سادەی سیا پوشیە دڵخوەش دەرکەفێد وەرد ئامادەبویەیل کۆنسێرتەگە چەپلە کوتێد، ئێ دەرکەفتنە هەوادارەیلی دڵخوەشکرد.
ئەو هونەرمەنە لە ساڵ 2022 ەو کەمترین دەرکەفتن داشتیە وە مدوو بیماریەگەی، ئێ دەرکەفتنەشی دویای ماوەی کەمیگ تێد لە لە دیدارەگەی وەرد گۆڤار گۆڤاری پیپڵ لەورا ئاشکرایکرد کە چوین ئاز لە مناڵەیلی وەرگرێد مەوقەی جەنگە سەختە تەندروسیەگەی.