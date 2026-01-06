زيندانکردن گورانیچڕیگ میسری لەبان گوورانییگ

شەفەق نيوز- قاهیرە

بەنگەشەکار گشتی لە وڵات میسر، فەرمان زیندانیکردن لەبان یەکیگ لە گورانیچڕەیل فیستیواڵەیل دەکرد، وە توومەت پەخشکردن گورانییگ کە گاڵ ئەرا تونوتیژی دەێد لەبان سۆشیال میدیا.

یەیش جویر گام نوویگ تیەێد لە هەڵمەت دەسەڵاتەیل میسری ئەرا کۆنتڕۆڵکردن باوەتەیل جی مشتومڕ.

قەیرانەگە دویای بڵاوبوین پارچە ڤیدیۆییگ دەسوەپی کرد ئەرا گوورانییگ ئەرا گورانیچڕیگ وەناو ئیسلام كابونجا، کە دەزگایەیل ئەمنی جویر بڵاوکردن کەلتوور لەیاسادەرچگەیل دریا قەڵەم، کە گاڵ دەێد ئەرا تونوتیژی و شکانن ئارامی کۆمەڵگا.