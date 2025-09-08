زنجیرەی کۆری "سکواید گەیم" پلەی یەکەم بەدترین زنجیرە درامای کۆریا وەدەسهاورد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وەپای خەوەیگ لە ماڵپەڕ " koreaboo" ، وەبان ئەو سەرکەفتن گەپە زنجیرە دامای کۆری "Squid Game" لە وەرزەیل یەک و دوو وەدەسیهاورد، باوجی لە راپرسیگ تاوان ئمساڵ وەرز سێیەمی دوینەرەیلی بیهیواکرد و زنجیرەگە ئەرا بەدترین زنجیرە درامای کۆری ساڵ 2025 پلەی یەکەم وەدەسهاورد.

وەرز سێیەم زنجیرەگە وە دەنگ 32%، بەدترین زنجیرە بوی لەناو هەوادارەیلی درامای کۆری جویر لە زنجیرەیل ترەک جویر: " Pitch x Rich2" ، "S Line" ، " my love became a man" ، "First Night with the Duke".

جی باسە زنجیرەی "Squid Game" لە 93 وڵات ها پلەی یەکەم رزبەندیەگه، راپرسیەگە باس لەوەکەێد زنجیرەی سێیەم دراماگە لە ئاست چەوڕێکریاگ دوینەر نەویە.