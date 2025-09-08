زنجیرەی کۆری "سکواید گەیم" پلەی یەکەم بەدترین زنجیرە درامای کۆریا وەدەسهاورد

زنجیرەی کۆری "سکواید گەیم" پلەی یەکەم بەدترین زنجیرە درامای کۆریا وەدەسهاورد
2025-09-08T15:13:06+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وەپای خەوەیگ لە  ماڵپەڕ " koreaboo" ،  وەبان ئەو سەرکەفتن گەپە زنجیرە دامای کۆری  "Squid Game" لە وەرزەیل یەک و دوو وەدەسیهاورد، باوجی لە راپرسیگ تاوان ئمساڵ وەرز سێیەمی دوینەرەیلی بیهیواکرد و زنجیرەگە ئەرا بەدترین زنجیرە درامای کۆری  ساڵ 2025 پلەی یەکەم وەدەسهاورد.

وەرز سێیەم زنجیرەگە وە دەنگ 32%، بەدترین زنجیرە بوی لەناو هەوادارەیلی درامای کۆری جویر لە زنجیرەیل ترەک جویر: " Pitch x Rich2" ، "S Line" ، " my love became a man" ، "First Night with the Duke". 

جی باسە زنجیرەی "Squid Game" لە 93 وڵات ها پلەی یەکەم رزبەندیەگه، راپرسیەگە باس لەوەکەێد زنجیرەی سێیەم دراماگە لە ئاست چەوڕێکریاگ دوینەر نەویە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon