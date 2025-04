کریس کۆڵۆمبۆس: تەنیا توام دیمەنەیل ترەمپ لە بەش دوو Home Alone بووڕێد

شەفەق نیوز/ دەرهێنەر ئیتالی ـ ئەمریکی کریس کۆلۆمبۆس باس لە فیلمە بەناوبانگەگەی "Home Alone 2: Lost in New York" کەێد، کە دۆناڵد ترەمپ لەناوی وە رۆڵ کوڵیگ دەرکەفێد.

لە چەوکەفتنیگ وەرد رووژنامەی سانفرانسیسکۆ کرۆنیکڵ، دەرهێنەرەگە دیاریکرد، دەرکەفتن ترەمپ لەو فیلمە و وەختە بویەسە بارگرانی ئارای و داوکەێد دیمەنەگە بووڕێد.

باس لەوەشکرد، رخداری دیرێد لە ئەمریکا بمینێد وە مدوو دیمەنەگەی ترامپ هاتێ لە وڵاتەگە دەربکرێد".

دۆناڵد ترەمپ لە فیلمەگە لە دیمەنیگ وەرد کێڤن، مناڵەگە، لە هۆتێل پلازا دەرکەفێد کە خاوەن ئەو هۆتێلە بویە، دەرهێنەر فلیمەگەش لە گوزەشتە باس لە چۆنیەتی دەرکەفتن ترەمپ لە فلیمەگە کردیە و وتیە: "ترەمپ ری نەیاس فلیمەگە لەناو ئەو هۆتیلە تووماربکەێن، تا ئەو وەختەی لە فلیمەگە دەوریگ وەپی بدرێد".

دۆناڵد ترەمپ لە جواویگ ئەرا کریس کۆڵۆمبۆس راگەیان: "ئەو کۆلۆمبۆسە (ناو راسکانی چەبوی؟) ، قسەیگ کردیە و ئوشێد من وەزوور خوەم خستمەسە ناو فلیمەگە.. ئیە هویچ راس نییە و ئەو دەرکەفتن کوڵەی من یەکیگ بوی لە هووکارەیل سەرکەفتن فلیمەگە".