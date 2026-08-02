‏رۆبەرت شومان.. موزسیانیگ لە ناوەین شیتی و موزیکی رۆمانتیک

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏رۆبەرت شومان، یەکیگە لە دیارترین موزیکدانەرەیل رەوت رۆمانتیک ئەڵمانیا، هەرچەن کۆتاییەیل ژیانی وە شیتی و ناجیگیری دەروینی وەڕیکرد، باوجی وە گشتی بوخچەی هونەریەگەی گەواهیدەربوی کە خاوەن دونیابینی فرانوانبویە ئەرا دانان میوزیک.

‏کار لەبان توانای دانان میوزیک کردیە.

‏شومان لەهەمان وەخت پیاتنۆژەن زیرەکیگ بویە باوجی لە ئاست ژەنیارەیل سەردەم خوەی نەتوەنستیە رکابەری بکەێد و جویر میوزیکدانەر وەردەوام بویە ، لە هەمان وەخت وە چەندین شیوەی جیاواز تەقەلا کار لەبان ئاوازەیل بکەێد جویر : دانان پارچەی پیانۆ، گورانی، سیمفۆنیا، کۆنچێرتۆ و موزیکی چامبەر.

‏کۆتایەیل ژیان شومان پڕن لە ئاڵنکاری و بەربەست وە مدوو گرفت دەروینی دووچار قەیران بویەسەو لە بنکەی بیماری دەروینیەیل مەنیە لە رێککەفت 29ی تەمموزی 1856 لە تەمەن 46 ساڵی وە مدوو بیماری کووچ دویایی کەێد.

‏شومان لە ماوەی ژیانی توەنستیە شمارەی فرەیگ میوزیک دابنەێد، تەنانەت خاوەن زیاتر لە 400 پارچە میوزیکە لە دیارترینیان:

‏Carnaval

‏Kreisleriana

‏Piano Concerto

‏Symphony No.3

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