رۆبەرت شومان.. موزسیانیگ لە ناوەین شیتی و موزیکی رۆمانتیک
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
رۆبەرت شومان، یەکیگە لە دیارترین موزیکدانەرەیل رەوت رۆمانتیک ئەڵمانیا، هەرچەن کۆتاییەیل ژیانی وە شیتی و ناجیگیری دەروینی وەڕیکرد، باوجی وە گشتی بوخچەی هونەریەگەی گەواهیدەربوی کە خاوەن دونیابینی فرانوانبویە ئەرا دانان میوزیک.
کار لەبان توانای دانان میوزیک کردیە.
شومان لەهەمان وەخت پیاتنۆژەن زیرەکیگ بویە باوجی لە ئاست ژەنیارەیل سەردەم خوەی نەتوەنستیە رکابەری بکەێد و جویر میوزیکدانەر وەردەوام بویە ، لە هەمان وەخت وە چەندین شیوەی جیاواز تەقەلا کار لەبان ئاوازەیل بکەێد جویر : دانان پارچەی پیانۆ، گورانی، سیمفۆنیا، کۆنچێرتۆ و موزیکی چامبەر.
کۆتایەیل ژیان شومان پڕن لە ئاڵنکاری و بەربەست وە مدوو گرفت دەروینی دووچار قەیران بویەسەو لە بنکەی بیماری دەروینیەیل مەنیە لە رێککەفت 29ی تەمموزی 1856 لە تەمەن 46 ساڵی وە مدوو بیماری کووچ دویایی کەێد.
شومان لە ماوەی ژیانی توەنستیە شمارەی فرەیگ میوزیک دابنەێد، تەنانەت خاوەن زیاتر لە 400 پارچە میوزیکە لە دیارترینیان:
Carnaval
Kreisleriana
Piano Concerto
Symphony No.3