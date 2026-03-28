چیرووک ئەو فیلمە کە دویای دوو دەیە لە قەیەغەکردنی خەڵات ئۆسکار بردەو
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
فیلم "The War Game" یەکیگ لەو فیلمەیلەیە کە زیاترین قسە لەبانێ کریەێد، وە هووکار رخداریەگی ئەرا ماوەی 2 دەیە قەیەغە کریا.
فیلم "The War Game"، یەکیگ لە فیلمە مێژووییەیل BBCیە، کە لە ساڵ 1965 بەرهەم هاوریا، وە یەکیگ لە رخدارترین فیلمەیل دانریەێد و وردەکارییەیل جەنگ باس کەێد، هەر وەو هووکارەیشە بڕیار قەدەغەکردنی دریا و ئەرا ماوەی 20 ساڵ نمایش نەکریا.
ئێ فیلمە لە ساڵ 1965 بەرهەم هاوریا و ساڵ 1966 نمایش کریا، ورنایگ واقعی خسەڕوی کە ئەگەر شانشین یەکگرتگ بریتانیا رویوەروی چەک ئەتۆمی بوود چە رویدەێد، یەیش هیشت BBC بترسێد لەوەگ کە دیمەنەیلە فرە شۆکهێنەر بوون ئەرا دوینەرەیل.
فیلمەگە لەلایەن پیتەر واتگینز نووسریاگە و کاری دەرهێنانی ئەرا کریاگە، وەدویاچگن ئەرا ئەو پێشهاتەیلە کردگە کە ئەگەر هێرش ئەتۆمی روی بدەن، کە چۊن گیچەڵ کۆمەڵایەتی و مرۆیی وە شوون خوەیا تێەرێد.
چیروۆک فیلمەگە:
فیلمەگە دیمەن مەردم نیشان دەێد کە هەوڵ هەڵاتن دەن لە شارە گەورەیل، خێزانەیل لەیەکتر جیاوەبوون، کۆمەڵگە هەوڵ مانەوە دەێد، هەمیش کاریگەرییەیل چەک ئەتۆمی نیشان دەێد چۊن گشت شتیگ وێران کەێد.
وە هووکار ئەوە دیمەنەیلە فرە واقعی بوون، BBC لەو کاتە بڕیار وسانن پەخش فیلمەگەی دا و ئاشکرایکرد، "کاریگەرییەیلە فرە رخدارن ئەرا پەخش تەلەفزیۆنی"، بەڵام ئاماژە وە ئەوەیش دا فیلمەگە "نیشان کەسانیگ نوخبە دەێد".
وەگەرد ئەوەگ فیلمەگە قەیەغە بوی پەخش بکریەێد، بەڵام لە ساڵ 1967 خەڵات ئۆسکار ئەرا خاسترین فیلم دۆکیومێنتاری وەرگرد و دوو خەڵات بافتای وەدەس هاورد.