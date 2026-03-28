‏چیرووک ئەو فیلمە کە دویای دوو دەیە لە قەیەغەکردنی خەڵات ئۆسکار بردەو

2026-03-28T14:57:58+00:00

شەفەق نیوز - وەدویاچگن 

‏فیلم "The War Game" یەکیگ لەو فیلمەیلەیە کە زیاترین قسە لەبانێ کریەێد، وە هووکار رخداریەگی ئەرا ماوەی 2 دەیە قەیەغە کریا.

‏فیلم "The War Game"، یەکیگ لە فیلمە مێژووییەیل BBCیە، کە لە ساڵ 1965 بەرهەم هاوریا، وە یەکیگ لە رخدارترین فیلمەیل دانریەێد و وردەکارییەیل جەنگ باس کەێد، هەر وەو هووکارەیشە بڕیار قەدەغەکردنی دریا و ئەرا ماوەی 20 ساڵ نمایش نەکریا.

‏ئێ فیلمە لە ساڵ 1965 بەرهەم هاوریا و ساڵ 1966 نمایش کریا، ورنایگ واقعی خسەڕوی کە ئەگەر شانشین یەکگرتگ بریتانیا رویوەروی چەک ئەتۆمی بوود چە رویدەێد، یەیش هیشت  BBC بترسێد لەوەگ کە دیمەنەیلە فرە شۆکهێنەر بوون ئەرا دوینەرەیل.

‏فیلمەگە لەلایەن پیتەر واتگینز نووسریاگە و کاری دەرهێنانی ئەرا کریاگە، وەدویاچگن ئەرا ئەو پێشهاتەیلە کردگە کە ئەگەر هێرش ئەتۆمی روی بدەن، کە چۊن گیچەڵ کۆمەڵایەتی و مرۆیی وە شوون خوەیا تێەرێد.

‏چیروۆک فیلمەگە:

‏فیلمەگە دیمەن مەردم نیشان دەێد کە هەوڵ هەڵاتن دەن لە شارە گەورەیل، خێزانەیل لەیەکتر جیاوەبوون، کۆمەڵگە هەوڵ مانەوە دەێد، هەمیش کاریگەرییەیل چەک ئەتۆمی نیشان دەێد چۊن گشت شتیگ وێران کەێد.

‏وە هووکار ئەوە دیمەنەیلە فرە واقعی بوون، BBC لەو کاتە بڕیار وسانن پەخش فیلمەگەی دا و ئاشکرایکرد، "کاریگەرییەیلە فرە رخدارن ئەرا پەخش تەلەفزیۆنی"، بەڵام ئاماژە وە ئەوەیش دا فیلمەگە "نیشان کەسانیگ نوخبە دەێد".

‏وەگەرد ئەوەگ فیلمەگە قەیەغە بوی پەخش بکریەێد، بەڵام لە ساڵ 1967 خەڵات ئۆسکار ئەرا خاسترین فیلم دۆکیومێنتاری وەرگرد و دوو خەڵات بافتای وەدەس هاورد.

