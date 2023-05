چەپڵەی گەرمیگ تا ماوەی ٩ خولەک ئەرا فیلم (بکوشەیل مانگ گوڵ) لە کان

شەفەق نیوز/ سینەماکارەیل فیلم Killers Of The Flower Moon دویای ئەوەگ لە فیستواڵ ناودەوڵەتی فیلم کان نمایشکریا، نزیکەی ٩ خولەک چەپڵە ئەرای کوتیا.

دەرهێنەر مارتن سکۆرسێزی و لیۆناردۆ دیکاپریۆ و ڕۆبەرت دی نیرۆ و پاڵەوانەیل فیلم Killers Of The Flower Moon بەشداری لە یەکەم نمایش فیلم Killers Of The Flower Moon کردن لە کان، و گشتیان وینەی یادگاری لەبان قالی سوور گردن.

فیلمە نووەگەی مارتن سکۆرسێز Killers Of The Flower Moon جویر کاریگ تاوانکاری کریەێد، ک رویداوە رازەگەی چوودەو سەرەتای دامەزریان ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا.

لیۆناردۆ دیکاپریۆ و پاڵەوان فیلمەگە، لیلی گلادستۆن، خاسترین بەخت و چەپڵە لەلایەن تەماشاکەرەیل وەرگرد، و رەخنەگرانیش ئەسارەی تایتانیک وە خاسترین ئاست ئەکتەری دانان.

رویداوەیل فیلم Killers Of The Flower Moon تا ماوەی ٣ ساعەت و ٢٦ خولەک درویژە، و نزیکەی ٤٠ خولەک دیر دەسوە نمایشکردن کردگە، هەکاتی فرەیگ لە نمایشەیل فیستواڵ کان لەی ساڵە، وەپەی گلەیی رووژنامەنویسەیل و رەخنەگرەیل.

مارتن سکۆرسێزی سوپاس تەماشاکەرەیل کرد ئەرا پیزانستن فرەیان لە فیلمە نووەگەی، ک وت: تا ئیسە پیشوازیکردن گەرمیگ وەیجویرە لەلی نەکریاگە.

فیلم Killers Of The Flower Moon ک شمارەی فرەیگ لە ئەسارەیل وە سەرۆکایەتی لیۆناردۆ دیکاپریۆ و ڕۆبەرت دی نیرۆ لەناوی بەشداری کەن، ک باس دەور تاوانیگ لەبان پارچە زەوییگ کەێد، ک لە روومانیگ خەیاڵی هاوریاگە.