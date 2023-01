ئەرا پەنجەمین هەفتە.. فیلم ئەڤاتار لە پەنجرەیل تکیت ئەمریکای باکوور پیشکەفێد

شەفەق نیوز/ فیلم ئەڤاتار: زە وای ئۆف ووتەر، ئەرا پەنجەمین هەفتە لەشوین یەک لەبان پیشکەفتتی لە پەنجرەیل تکیت ئەمریکای باکوور مەن، و نزیکەی ٣٨.٥ مەلیۆن دۆلار لە پشوو کۆتایی هەفتە وەدەس هاورد، وەگورەی شمارەیل کۆمپانیای ئیکزبیتەر ریلیشنز.

وەیەکەو بڕ داهاتەیل ناوخوەیی فیلمەگە ک لە بەرهەم دیزنی و توینتیت سنتشریە رەسێدە ٥٧٠ مەلیۆن دۆلار، وەگەرد داهاتەیل لە ئاست جەهانی ک رەسیە ١.٣٣ ملیار دۆلار.

گۆڤار فراییتی وت: زە وای ئۆف ووتەر ک تەواکەرە ئەرا فیلم ئەڤاتار ک لە ساڵ ٢٠٠٩ دەرچگە خاوەن فرەترین قانجازە، هاتێ بوودە یەکەمین فیلم بڕەسێدە نزیک دوو ملیار دۆلار لە داهاتەبل گشت جەهان لەوەخت بڵاوبوین پەتای کۆڕۆنا تا ئیسە.

لە پشوو کۆتایی هەفتە ک چوار رووژ وەردەوام بوی ئەرا رووژ لەداڵگبوین کارت لۆسەر کینگ لە ئەمریکا، فیلم وەلیکانە رخبەرەگە "M3GAN" لەبان پلەی دویەم مەن، داهاتەگەی رەسیە نزیک ٢١.٢ مەلیۆن دۆلار.

و فیلم "Puss in Boots: The Last Wish " کەفتە پلەی سێیەم ک فیلم ئەنیمەیشنە، و داهاتەگەی رەسیە ١٧.٣ مەلیۆن دۆلار.

فیلم ئێمە مان کاڵد ئۆتز رەسیە پلەی چوارەم وە داهاتیگ رەسیە ١٥ مەلیۆن دۆلار.

و لە پلەی پەنجەم فیلم لاینزگات هات، و داهاتەگەی رەسیە ١١.٦ مەلیۆن دۆلار.

وەگورەی ئاژانس فرانس پرس، رزبەنی ئەو فیلمەیل وەیجویرە بوی:

6- "هاوس پارتي" (4,5 مەلیۆن دۆلار ).

7- "بلاك بانسەر: واكاندا فوريڤەر" (2,6 مەلیۆن دۆلار).

8- "زي وايڵ" (1,8 مەلیۆن دۆلار).

9- "ويتني هيوستن: ئی وانا دانس ويز سامبادي" (1,4 مەلیۆن دۆلار ).

10- "والتير فيرايا" (1,2 مەلیۆن دۆلار).