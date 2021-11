ئەرا یەکەم جار سلینا گۆمێز ئەرا خەڵات ئیمیس پەسەن کریەێد

شەفەق نیوز/دۊیای چەوەڕی فرەێگ خانمە گوورانیچڕ و سینەماکار جەهانی "سلینا گۆمێز" ئەرا یەکەم جار تۊینست لە مێژوو هونەریی شوۊنیگ وە دەس بارێد ناوی بچوودە ناو لیس ئەڵوژاریاگەێل خەڵات (Emmys).

لەی باوەتە ئەکادیمای هونەر ئەرا خول چل و نۆیەمین راگەیان، لە ناو هونەرمەنەێل ناو گوورانیچرڕ و سینەماکار جەهانی "سلینا گۆمێز" هاناوی یەکێگە لە پاڵێویاگەێل خەڵات emmys وتیش؛ یە لە وەرانوەر بڵاوکردن دۊیا ئەلبوومەگەیە ک چەن مانگیگ وەرجە ئیسە بڵاویکرد.

"سیلینا گۆمێز" یەکیگە لە روخسارە دیارەێل سینەمای جەهان و لە سەرەتای کارکردنی شانوەشان بازیکەر وەناوبانگ "دەیڤد هێنری" بەشداری کرد لە زنجیرە دراماییگ ک بەرهەم کۆمپانیای دیزنییە، دۊیای بەشداریی لە چەن فیلمیگ ک بەرهەم هەمان کۆمپانیا بۊی، ئەرا ئی بەشداریەێلە چەن خەڵاتیگ وە دەسهاوردیە.

دۊیای پەرە وە بەهرەیلی دەێد و لە مژار میوزیک دەسکەێدە کار کردن و گرووپیگ میوزیک دادەمەزرنێد و ناوی نەێد "Selena Gomez & The Scene".

خوەی و گرووپەگەی سێ ئەلبووم بەرهەرم هاوردیە وە ناوەێل Kiss & Tell- A Year Without Rain- When The Sun Goes Down.