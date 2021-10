شەفەق نیوز/ "مەنسوور جەهانی" هەواڵیار کورد لە ئکران ئانلاین پەنجمین دەوره‌ێ جەژنواره‌ێ فیلم و فەرهەنگ کوردی دە «نیوویورک» خەوەر دا و وت: دەێ فستیواڵە، بڕێ لە کارەێل سینماوانەێل ئێرانی و وڵاتەێلێ تر دە بەشەێلێ جوور داستانی، ئەنیمەیشن و موستەنەد دە شار نیوویورک دە کشوەر ئامریکا ددرێگە نیشان.

بەرپرسی ئی بەرنامەێلە ها وە مل خاتوون "خه‌یال قِرتِل Xeyal Qirtil" دەرهێنەر سینەما ک "لووکاس برازیسکیس Lukas Brasiskis" لە شێرکەت سینمایی ئامریکایی "اِ ـ فلوکس e-flux" هاناێ ددەن.

ئی کارەێلە لە (7 ئوکتوبر 2021) وە شێواز ئانلاین بڵاوەو بییە و تا 22 ئوکتوبریش دریژە دیرێ.

بەرنامەێلەگە دە "نیوویورک NYKFCF" باس بەرگری قارەمانامه‌ێ ژنەێلە و دۆتەێێەێ "کووبانی"یش دە نواێ گرووپ تروریستی داعش دکەێ.

ئکران فیلمەێل سینمایی، ئجرای کونسرت مووسیقی زینگ، شعرخوەنین، ناسانن کتاب و وت‌ووێژ وەگەرد نویسکارەێلە دە ساڵونەێ دیاری "ئانجلیکای Angelika" دە شار نیوویورک و دە رووژەێل (10 تا 12 سپتامبر 2021) دە ئامریکا دنرێ.

بەش ئکران ئانلاین جەشنواره‌ێ فیلم کوردی «نیوویورک» خوەێ، بەشێگه لە بەرنامه‌‌ێلەێ "فستیواڵ و کووفیلمەێلەێ ‌e-flux Video & Film" است که بەرنامە‌ڕشنەێلەێ ئی رووداو هونرییە؛ 12 کار لەێ جەشنواره‌‌ ک ئەو مانگەگە ئوو وە هاتن دەس‌دەناوەێلە و وەردەنگەێلە نریا، ئیجارە وە ئانلاین پەخش وبڵاوەو دکرێ.

ئەڕا بڵاوەو کردنەوەێ ئانلاین، ئی فیلمەێلە ئەڵبژریانە؛ کورتەفیلم "باوانی Bawani" هن «سەجاد ئەحمەدبەیگی»، کورتەفیلم موستەنەد "داده سەڵتەنەه Dada Saltaneh" لە «هادی ئەحمەدی»، فیلم موستەنەد "ژیان نووی New Life" وه کارگەردانی "وەیسی ئاڵتای Veysi Altay"، کورتەفیلم ئەنیمەیشنی "دەس کردنەوەێ دواره Starting Over" هن "ئه‌وین به‌رازی Evin Berazi"، کورتەفیلمەێلەێ "دەریا کونەرە کونەرە دلەرزێ The Sea Wells" و "دۆماماڵ دنیا The World's Last House" هن «ئەمیر غوڵامی»، فیلم موستەنەد بڵن "ئیلهام سامی جومک İlhan Sami Çomak" وە کارگەردانی هام‌بەشەێ "چیجدم مەزڵوووم Çiğdem Mazlum" و "سەرتاچ یڵدیز Sertaç Yıldız" کورتەفیلم "ئاهەنگەێلەێ دەوران Songs of The Era" وە دەرهێنەری "سەرکوت نیکدل"، کورتەفیلمەێلەێ "تاوستان قووەێلە The Summer of the Swans" و "کارنیکا Karnika" هن «مەریەم سەمەدی»، کورتەفیلم "م سەور دکەم I Will Wait" هن «موحەمەد شیروانی" ئوو کورتەفیلم "لەکە The STAIN" وە کارگەردانی «شووڕش وەکیلی».

ئی جەشنوارە ک هیردەو دبێ دە مل فەرهەنگ و تاریخ کورد، وە دەس «خه‌یال قِرتِل» دە ساڵ 2017 بنەڕاێ نریاگە.