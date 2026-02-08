‏دەشنێ موراد "من تێکناشکێم" بڵاوکەێد

‏دەشنێ موراد "من تێکناشکێم" بڵاوکەێد
2026-02-08T16:00:13+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏خانمە گورانیچڕ دەشنێ موراد نووترین گورانی خوەی وەناو "من تێکناشکێم" بڵاوکرد.

‏دەشنێ موراد کلیپ "من تێکناشکێم" لە كەناڵ یوتیوب خوەی بڵاوکرد كە لە ماوەی گوزەشتە بەرهەمەگەی پێشكەش هەواداەیلی کردبوی، ئیرنگە کلیپیگ وە مۆرک کوردایەتی ئەرای دروسکردیە.

‏دەشنێ وەرد بڵاوکردن بەرهەمەگە وت : ئیمەی گەل کورد وەرد یەک ئەرا کلتور  شوناس و نیشتمانمان هەڵسیمن" هەمان پەیامیش لە بەرهەمەگەی رەنگدەێد.

‏تێكست گورانیەگە وەلایەن ئارش عوسمان نوسیاس و كار بەرهەمهێنان میوزیكی کریاس، وەلایەن ئی ماستەرینگ كار ماستەرینگ گورانیەگە ئەنجامدریاس.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon