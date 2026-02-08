دەشنێ موراد "من تێکناشکێم" بڵاوکەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
خانمە گورانیچڕ دەشنێ موراد نووترین گورانی خوەی وەناو "من تێکناشکێم" بڵاوکرد.
دەشنێ موراد کلیپ "من تێکناشکێم" لە كەناڵ یوتیوب خوەی بڵاوکرد كە لە ماوەی گوزەشتە بەرهەمەگەی پێشكەش هەواداەیلی کردبوی، ئیرنگە کلیپیگ وە مۆرک کوردایەتی ئەرای دروسکردیە.
دەشنێ وەرد بڵاوکردن بەرهەمەگە وت : ئیمەی گەل کورد وەرد یەک ئەرا کلتور شوناس و نیشتمانمان هەڵسیمن" هەمان پەیامیش لە بەرهەمەگەی رەنگدەێد.
تێكست گورانیەگە وەلایەن ئارش عوسمان نوسیاس و كار بەرهەمهێنان میوزیكی کریاس، وەلایەن ئی ماستەرینگ كار ماستەرینگ گورانیەگە ئەنجامدریاس.