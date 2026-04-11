‏دەشتی کەڵهوڕی سروود نوویگ بڵاوکەێد

‏شەفەق نیوز- وەشوینکەفتن

‏هونەرمەن دەشتی کەلهوڕی لە کاریگ هونەری دەگمەن و بیوینە، سروودیگ تایبەت وە "زانکۆی پۆلیتەکنیکی گەرمیان" بەرهەم هاوردایە.

‏بڕیارە بەرهەمەگە لە 14ی نیسان 2026، هاوکات وەگەرد یاد دامەزرانن زانکۆگە و ساڵیاد کارەسات ئەنفال بڵاو بکریەێد

‏ کارەگە جویر یەکەمین سروود فەرمی لە میژوو خوەنستن باڵای کوردستان هەژمار کرێد کە وە تایبەت ئەرا زانکۆییگ چڕیاس.

‏تێکست سروودەگە لەلایەن دکتۆر ئەحمەد باوەڕ نووسریایە و وە شێوازیگ مۆدێرن باس لە جوگرافیای کوردستان، فەرهەنگ، مەینەتییەیل گەرمیان و ئازایەتی گەلی کورد کێد.

‏ پەیام سەرەکی ئەم کارە هونەرییە دووپاتکردن لەوەس کە زانست و ئازادی ئمڕوو کوردستان، بەرهەم خوین پاک شەهیدەیلە.

‏بڕیارە ئێ سروودە بوود هێمایگ فەرمی ئەرا زانکۆگە و لە بوونە و مەراسیمە زانستییەیل پێشکەش بکرێد.