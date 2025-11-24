دەسوەپیکردنیگ ئاگرین.. "فيلمیگ مۆسيقایی" وە 150 ملیۆن دۆلار میژوو نویسێد

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

کۆمپانیای یونێڤێرساڵ پیکچەرز راگەیان کە فیلم "Wicked for Good" لە کۆتایی هەفتەی یەکەمی 150 ملیۆن دۆلار لە ئەمریکا و کەنەدا وەدەس هاورد، یەیش شمارەیگ پەیمانەییە ئەرا فیلمیگ لە مۆسیقای برادۆی بردگە و بویەسە یەکیگ لە میوزیکاڵێک فرەترین داهات گشت سەردەمیگ.

ئامارەیا بۆکس ئۆفیس یونێڤێرساڵ پیکچەرز و کۆمسکۆر نیشان دەن کە بەش دویەم فیلم "ویکید" کە سینتیا ئێریڤۆ لە رۆڵ ئێلڤاپا و ئاریانا گراندە رۆڵ گلیندا رۆڵ سەرەکی رانن، سێیەم خاسترین کۆتایی هەفتەی وازکردن ئەرا میوزیکاڵێک لە لە ناوخۆ وەدەس هاوردگە لە دویای چاپ لایڤ ئەکشن دیزنی لە ساڵ ٢٠١٩ی فیلم "وە لایەن کینگ" و چاپ ٢٠١٧ی فيلم (بيوتی ئاند زە بيست)

هەرلبوا فیلم "Wicked for Good" دەسمیەتی دەرهێنانیبۆکس ئۆفیسی ئەمریکای باکوور داگە لە داوەزین نۆ هەفتەیی، داتایەیل کۆمسکۆر نشان دەن کە بڕ فرووش بلیتەیل نەڕەسیە ١٠٠ ملیۆن دۆلار.

جیم ئۆر، سەرۆک بەشەوکردن فیلم ناوخۆیی لە کۆمپانیای یونێڤێرساڵ، وت: "وەتەواوی نایاب و سەرنجڕاکێشە تەماشاکردن ئەو هەمگەی مەینەتیو کە سینەماکارەیل مارک پلات و جۆن چۆ، و تیم ناوازەی ئیمە لە ئاریانا گراندە و سینتیا ئێریڤۆ و جۆناسان بەیلی لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە ئەنجام دانە، و نووڕستن ئەوە کە وەی شیوەی بەخشندەییە سوودی بوود. ئەوە زیاترە لە دڵخوەشکەرە".