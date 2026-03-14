دیارترین هەسارەیل هۆڵیوود کە لە ئاهەنگ ئۆسکار دەرکریانە

وەگەرد نزیکبوین 98ەمین ئاهەنگ خەڵات ئۆسکار لە 15ی ئازار، لیست میوانەیل تا ئیسە چەن ناویک دیار لە هۆلیوود نەمەنیە، دویای ئەوە کە ئەکادیمیای هونەر و زانستی فیلم جویلیای بڕیار دا ریگری بکەێد لە بەشداریکردنیان لە وەناوبانگترین بوونەی پیشەسازی فیلم.

ئی شەش کەسایەتی ناودارە بریتین لە ویل سمیس و بیل کۆسبی، لەوەر پێشێلکاری و رەفتارەکان کە وە پیچەوانەی ستانداردەیل ئەکادیمیا دانریەێد.

لێرە چەن ناویگ دیار دەرچوود کە بەشداری لە خەڵات ئۆسکار قەیەغەکریانە و مدووەیل پشت دەرکردنیان:

1- کارمین کاریدی

لە ساڵ 2004 ئەکتەر کارمین کاریدی بویە یەکەم ئەندام کە لە ئەکادیمیا دەرکریا، دویای ئەوەگ چاسپیا کە کۆپی فیلمەیلی وە قەرز داگە تا ئەندامەیل ئەکادیمیای نمایشی بکەن وەرجە دەنگدان خەڵاتەیل .

کاریدی کە لە ساڵ 2019 مردگە، لە ساڵ 1982 پەیوەندی وە ئەکادیمیەگە کردگە و وەردەوام کۆپی تایبەت فیلمەیلی لە کۆمپانیایل بەشەوکردن وەرگرێد.

بەڵام ئەو ئی چاپە وە قەرز داگەسە کەسیگ تر کە کۆپی کردگە، یەیش دویاجار بویە مدوو دەسوەردان FBI. دویای لێکۆڵینەوە، دەسەی وەڕێوەبەر ئەکادیمیا بڕیار دەرکردن هەمیشەیی دا.

2- هارڤی واینشتاین

لە ساڵ 2017 بەرهەمهێنەر وەناوبانگ فیلم هارڤی واینشتاین لە ئەکادیمیا دەرکریا، دویای ئەوەگ توومەتبارکریا وە دەسدرویژی سێکسی و هەراسانکردن لەلایەن دەیان ژنەو.

ئەکادیمیا رەفتارەکان واینشتاینی شەرمەزار کرد و وە "قیزەون و پێچەوانەی بەها ئەخلاقییەیل کۆمەڵگەی فیلم" زانست، دەسەی پارێزگارەیل وە فرەیی دەنگ دەنگ دا ئەرا دەرکردنی، گامیگ کە وە پەیامیگ ئاشکرا لە دژوە ئاسانکاری زەرد دەسدرویژی سێکسی لە پیشەسازی وەختوەسەربردن باسی کریا.

لە ساڵ 2020 دویای ئەوەگ وە توومەت دەسدرویژی سێکسی سزا دریا، سزای 23 ساڵ زیندانی لەبانی دەرچگ، سزاگە دویای ئەوە هەڵوەشیاەوە، دویای ئەوە لە لەبان چشتەیلیگ ترەک سزا دریا.

3- بیل کۆسبی

ئەکادیمیاگە لە ساڵ 2018 ئەکتەر کۆمیدی بیل کۆسبی دەرکرد، تەنیا مانگیگ دویای ئەوەگ لە ساڵ 2004 لە دۆسیەیگ دەسدرویژی سێکسی سزا دریا.

کۆسبی وە توومەت وەکارهاوردن ماددە هووشبەرەیل و دەسدرویژیکردن وەبان کارمەن وەرین زانکۆی تەمپڵ ئەندریا کۆنستاند سزا دریا و سزای سێ تا دە ساڵ زیندانی لەبانی دەرچگ، بەڵام دادگای باڵای ویلایەت پێنسیلڤانیا لە ساڵ 2021 ئەو سزا هەڵوەشانەو و بویە مدوو ئازادکردنی.

4. رۆمان پۆلانسکی

هەرلیوا دەرهێنەر رۆمان پۆلانسکی لە ساڵ 2018 لە ئەکادیمیا دەرکریا، ئەوەیش لە دۆسیەیگ ساڵ 1977ەو سەرچەوە گردوێد کە لەناوی چگە ژیر تاوانەگەی کە پەیوەندی سێکسی نایاسایی وەگەرد دویەتیگ تەمەن 13 ساڵ کردگە.

پۆلانسکی 42 رووژ زیندانی وەسەر برد وەرجە دەرچگنی لە ئەمریکا و لە ئەوروپا داکاسیا و لەورە زەردەوامە لە کارکردن لە پیشەسازی فیلم.

5- ئادەم کیمێل

لە ساڵ 2021 ئەکادیمیا سینەماکار ئادەم کیمێلی دەرکرد دویای ئەوەگ راپۆرتەیل رووژنامەوانی سزایەیلل وە تاوان دەسدرویژیی وەبان مناڵەیل ئاشکرا کرد.

کیمێل لە ساڵ 2007 پەیوەندی وە ئەکادیمیاگە کردوێد، وەرجە ئەوەگ لێکۆڵینەوەیل دویای ئەوە وەرینەی تاوانکارییگ ئاشکرا بکەن، کە بویە مدوو پایان ئەندامێتیی.

6- ویل سمیس

دوایین بڕیار لەو بڕیارەیلە پەیوەندی وە ویل سمیسەو داشت، کە ئەرا ماوەی 10 ساڵ لە بەشداریکردن لە بوونە ئەکادیمییەیل قەیەغەکریا، دویای ئەوەگ لە مەراسیم خەڵات ئۆسکار ساڵی 2022 لەبان شانۆ چەپاڵەیگ دا لە ئەکتەر کۆمیدی کریس رۆک .

رویداوەگە دویای ئەوە هات کە رۆک هەنەکی وە ژنەگەی سمیس کرد وەناو جادا پینکێت سمیس کە تویش بیمارییگ پووس هاتوێد، چەن رووژیگ دویای ئەوە دەسیەی وەڕێوەبەر ئەکادیمیا بڕیاردا تا ساڵ 2032 قەیەغەکردن وەبان سمیس بچەسپنێد.