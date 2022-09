دویاترین کۆنسێرت گوگووش لە فرانکفۆرت وەناو مەهسا ئەمینی سازێد

شەفەق نیوز/ گوگووش، خانمە گورانیچڕ ناودیار فارس، لە دویاترین کۆنسێرتیگ گورانی لە شار فرانکفۆرت ئەمریکا، وە ناو مەهسا ئەمینی، ئەو دویەت کورد ئیرانە، خەڵک شار سەقز سازێد، ک دویای دەسگیرکردنی لەلایەن پۆلیس ئەخلاق، گیانی لەدەسدا.

گوگووش وەرجە دەسکردن وە گورانیچڕین، ئەرا ئامادەبویەیل وت: من لەوەر ئیوە هامە ئی شارە، وە بونەی ئەوە یە دویاترین پیشکەشکردنمە لە شار فرانکفۆرت، بایەت بەرنامەگەم پیشکەش بکەم، ئنگلیزیەیل وتەنی "should must go on".

لەی چەن رووژ کۆتاییە خەوەریگ گشتمان خوسەدار کرد، خەوەر چگنە ناو کۆما " مەهسا ئەمینی"، گشت رووژ چەوەڕی بویم خەوەر ئەوە بژنەفم مەهسا لە کۆما هاتیەسە دەێشت، تا شەو جومعە وە داخەو ژنەفتم مەهسایش باڵەگرد و چی.

مردن "هەسا" گشت مەردم ئیران و من و ئیوەیش بی تاقەت و خوسەدار کردیە، زیاتر لە چڵ ساڵە ئی گورگەیلە یەکە یەکە مەهسایەیلمان کوشن، تا وە دروس کردن خەم و خوسە ئیمەیش لە ناخ خوەمان بکوشن، بایەت چە بکریەێد؟ لە لیدان توام مووڵەت وەپیم بیەن گشت گورانیەیل ئمشەو و ئی کۆنسێرتە وە لایەن ئیوە و خوەم هاوکارەیلم و ئەگەر دەرفەت بیاشتوم وە لایەن گشت مەردم ئیران وە یاد و یادگاری مەهسا گیان، دویەتەگەم، دویەت ئیران، پیشکەش بکەم وە گیانی و سەرەخوەشی لە داڵگ و باوگ و خیزانەگەی کەم.

گوگووش وە دەنگیگ خەفتبار و ئەسر، ئی قسەیلە پیشکەش کرد، و دیار بوی ک هازی وەو خەفەتە کەمەو بویە، هەناێ زوور دەسی هاوردە بان ستاند مایکریفۆنەگە، و کردەی گووچان دەسی.