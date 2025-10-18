‏خەڵات خاسترین کوڵە فلیم کوردی ڤیستیواڵ ناودەوڵەتی فلیم سلێمانی بەخشریایە "کوڕ"

2025-10-18T13:52:25+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پەنجەمین ڤیستواڵ ناودەوڵەتی فلیم سینەمایی  16 تا 24 ی ڕەزبەر وە بەشداری فیلمسازەیل ناسریاگ وڵاتە جیاوازەیل وەڕیوەچگ.

‏ڤیستیواڵەگە وە یەکیگ رویداوەیل گرنگ سینەمای هەرێم دانرێد، کە ئەرا ئمساڵ لە 7 بەش رکابەری وەڕیوەچگ وە گشتی 19 خەڵات وە بەرهەمەیل پێشکەش کریا.

‏ وەپای ئاژانس خەوەری "میهر" کوڵە فلیم "کوڕ" کە بەرهەم هاوبەش ئیران و سویسرایە  و فیلیپ ڕیتلر و سامان حەسەن پوور بەرهەمیهاوردنە خەڵات ئەو ڤیستیواڵە وەدەسهاورد.

‏"کوڕ" چیرووک داڵگیگ باس کەێد کە ئەرا مینەکردن کوڕە سەرباەگەی چوودە شاریگ لە ری رویوەروی راز گەورەیگ بوود، و ناوەرۆک سەرەکی فیلمەگە، رویوەرویبوینەوەی   نەریت و مۆدێڕنیتەیە و لەبان پرسگەلیگ جویر شوناس ڕەگەزی و لێکەفتەیل لە کۆمەڵگا نەریتیەیل باس کەێد.

