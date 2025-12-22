خوەیکوشتن ئەکتەر ئەمریکی جەیمس رانسون
شەفەق نيوز- واشینتۆن
میدیایەیل ئەمریکی، خەوەردان لە مردن ئەکتەر جەیمس رانسون لە تەمەن 46 ساڵە.
رووژنامەی "نيويۆرك پۆست"، لە زوان پزشک دادوەری لە ناوچەی لۆس ئانجلەس وت: رانسون لە رووژ جمعە خوەی کوشتگە.
کاغەزەیل نویسنگەی پزشک دادوەری لە لۆس ئانجلەس نشان دەن کە رانسون لەناو ئەماریگ خوەی وەسێدارە داگە، وەبی باسکردن مدووەیل ئی کردەوە.
دویاترین دەرکەفت رانسون لەبان تەلەڤزیۆن لە ئاهەنگ وەرز دویەم لە زەنجیرە درامای "پۆكەر فەيس" بوی.
رانسون هەمیش رۆڵ زيگی سوبوتكا، کوڕ کاراکار بەندەریل لە بالتيمور فرانك سوبوتكا، لە وەرز دویەم زەنجیرەی "زا وايەر" رانیە.
رانسون لە زەنجیرەیل ترەک بەشداری کردگە جویر Generation Kill وTreme، وBosch.
هەمیش لە چەن فیلمیگ بەشدار بویە جویر Mr. Right و The Black Phoneو Prom Night و Tangerine وIt Chapter Two.
ئەو ئەکتەرە لە چەوپیکەفتنیگ لە ساڵ 2016، ئاشکرا کرد کە واز لە هووشبەری هاوردگە، ئەوەیش دویای پەنج ساڵ لە ئالوودەیی.
لە ساڵ 2021، رانسون ئاشکرا کرد کە تویش دەسدرویژیکردن سێکسی هاتگە وەلایەن مامووستای تایبەتی لەناو ماڵەگەی لە فينيكس بماريلاند، ساڵ 1992.