‏خانمە ئەکتەریگ ناودیار مناڵەیلی تەماشای فیلمەیلی نیەکەن

‏خانمە ئەکتەر، ناتالی پۆرتمان وەگەرد ئەوەگ خاوەن خەڵات ئۆسکارە و یەکیگە لە خاسترین ئەکتەرەیل باوجی مناڵەیلی سەرسام وە فیلمەیلی نیین و نیەنووڕن وەپی.

‏ناتالی پۆرتمان لە نوێترین دەرکەفتنی لە ڤیستیوال فیلم "Sundance" باس لە هویردەکاری ژیان خوەی کرد و دوو مناڵەگەی و راگەیان دو مناڵەگەی "ئامیڵیا و ئالیف" وە گشتی رەدیکەن بنووڕنە فیلمەیلیم و هەر کاریگ هونەری من لەناوی بووم، و منیش هەڵوژاردەگە ئەرا خوەیان وەجی هیلم".

‏ لەباوەت هووکارەگەی ناتالی باس لەوەکرد "مناڵەیلم خوازم زیاتر جویر داڵگ ئیسفامبکەن، نەک جویر ئاسارەی فیلم منیش هەڵوێستیان بەرزنرخنم".

