حووسیەیل خانمە ئەكتەریگ یەمەنی دویای پەنج ساڵ زیندانی مەرەقەز کەن

شەفەق نيوز– سەنعا

گرووپ حووسی لە یەمەن، خانمە ئەکتەر و نمایشکار پڕتاڵ ئینتیسار حەمادی مەرەقەز کرد، دویای نزیکەی پەنج ساڵ لە زیندانیکردنی، وەگورەی خالد کەمال پارێزەری و ریخریاگ سام ئەرا ماف و ئازادییەیل، ئمڕوو دووشەممە.

ئینتیسار لە شوبات 2021، لەناو سەنعا دەسگیر کریا، و پەنج ساڵ زیندانی لەبانی دەرکریا، دویای تاوانبارکردنی وەلایەن دادگای حووسیەیل وەتوومەت رەفتار رسوایی و هەڵگردن هووشبەری.

ریخریاگ سام، کە بارەگای لە سویدە وت: دویای 4 ساڵ و8 مانگ لەو دەسگیرکردن ستەمکاریە، ئینتیسار حەمادی لە زیندانەیل حووسی دەرچگ، ئازادی ئەو مافیگە کە دیر کەفت، و دادپەروەرییگە کە هیمان نیەسەی، مەرەقەزکردن تاوانەگە نیەسڕێدەو، و ئەرک سزادان و خاسەوکردن زەرەد نیەخەێد.

بەیاننامەیگ کە دەیان کەسایەتی گشتی لە یەمەن لەبانی واژوو کرد، پیشوازی لە مەرەقەزکردن حەمادی کرد، و داوا لە حووسیەیل کرد چەودیاریکردن تەندروسی ئەرای بکەن.

ئینتیسار حەمادی تەمەن 25 ساڵان، وەگەرد سێ ژن ترەک زیندانی کریان، کە خوەی و ژنیگ ترەک وەناو یوسرا ناشری پەنج ساڵ زیندانیکردن لەبانیان دەرکردن، و ئەو دوو ژنەگە یەک ساڵ و سێ ساڵ.

ریخریاگ هیومن رايتس وۆچ وت: ریکارەیل دادگا ستەمگەری بوینە و ریکارەیل یاسایی نەیاشتنە.

حەمادی لە باوگیگ یەمەنی و داڵگیگ ئەسیوپی، تا ماوەی چوار ساڵ نمایشکار پڕتاڵ بوی، و لە دوو زەنجیرە درامای یەمەنی لە ساڵ 2020 بەشداری کرد، و خوەی تەنیا خەرج خیزانە چوار کەسیەگەی کردیاد.