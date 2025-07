ئەکتەریگ ناودیار هۆلیوود واز لە کار نواندن هاورد

شەفەق نیوز /مایکل دۆگلاس، ئەکتەر وەناوبانگ هۆڵیوود وازهاوردن خوەی لە نواندن راگەیان، ئیەش دویای نزیکەی ٦٠ ساڵ لە کار هونەریی.

مایکڵ دۆگلاس، ئەکتەر وەناوبانگی هۆڵیوود، لە تەمەن ٨٠ ساڵی ئاشکرایکرد، کە دویای ٦٠ ساڵ کارکردن لە نواندن، وەیەکجاری دوور کەفێد.

دۆگلاس ئێ راگەیاننە لەمەوقەی دەرکەفتنیگ تایبەت لە فێستیواڵ ناودەوڵەتی فیلم کارلۆڤی ڤاریدا راگەیان، کە لەناوی وەشانیگ نوو فیلم کلاسیکی One Flew Over the Cuckoo’s Nest ـی ساڵ ١٩٧٥ پێشکەش کریا.