‏ئەکتەرە ناودیارەگەی سکواید گەیم ئازاد کرێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئۆ یۆنگ سو، ئەكتەر كۆری كە وە تاوان دەسدرویژی سێکسی توومەتبارکریابوی وە بڕیار دادگا بیتاوان دەرچی.

‏دادگای تێهەڵچوین كۆریای باشور، ئەكتەر كۆری، ئۆ یۆنگ سو-ی تەمەن 81 ساڵ جویر بیتاوان ناسان و تەواو ئەو توومەتەیلە رەدكرد دریابوینە شان ئەکتەرەگە.

‏وەپای زڵاوکریایگ ئاژانس یۆنهاپ، ساڵ وەرین ئەو ئەكتەرە توومەتبارکریابوی وە ئەوەگ؛ لە ساڵ 2017 باوەش وە خانمیگ كردیە و ماچ گوپیکردیە، باوجی لە 2021 کەیسەگە بەسیا، و لە ساڵ 2022 دوارە ئەو کەسە خوەی وە قوربانی خۆدی و سکاڵاکرد و کەیسەگە وازکرد.

‏دادگای تێهەڵچون هەڵوشانن سزاگەی گلەودا ئەرا ئەوەگ 40 ساعەت وانەی تایوەت لەبان داوای دادگا وەرگردیە لەبارەی توندوتیژی سێكسیی، هەمیش گومان لە شیویایی یادەوەری توومەتبارکرێد وەپای ئەوەگ چەن ساڵیگ وەبان رویداوەگە رەدبویە و جیاوازی لە لێدوانەیل توومەتبار هەس.

‏لە كانون دویەم ساڵ 2022، یۆنگ سو، بویە یەكەمین ئەكتەر لە مێژوی كۆریا كە بوودە بەرەندەی خەڵات گۆڵدن گڵۆبس، لە زنجیرەی "سكوید گەیم"، كە زیاترین دوینەر داشت لە نێتفلیكس.