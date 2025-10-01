‏بەش دویەم زنجیرەی The Simpsons تێدە بەرهەمهاوردن

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دویای رەدبوین 20 ساڵ وەبان بەرهەمهاوردن بەش یەک "خێزان سیمپسۆنەیل" ئامادەکاری کرێد ئەرا بەرهەمهاوردن بەش دوو.

‏کۆمپانیای دیزنی و کۆمپانیای "20th Century Fox" لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی ئنیستاگرام راگەیان، دویای رەدبوین بیس ساڵ وەان بەرهەمهاوردن و بڵاوکردن بەش یەکەم، بەش دویەم زنجیرەگە لە 23 تەمووز 2027 نمایش کرێد، وەرد پۆستەریگ نوو کە لەبانی نویسریاس "هۆمەر گلەوخواردیە ئەرا ئیسفاکردن ترەک".

‏زنجیرەی " The Simpsons" لە ساڵ ١٩٨٩ وەلایەن مات گرۆنینگ دروسکریاگە، داهات زیاتر لە ٥٣٦ ملیۆن دۆلار لە سەرانسەری جەهان وەدەسهاوردیە و پلەی PG-13ی وەدەسهاوردیە.

‏

‏