‏بەرهەم نوویگ بەهجەت یەحیا بڵاوەوبوود

‏هونەرمەن گورانیچڕ بەهجەت یەحیا نووترین بەرهەم خوەی وەناو "شەڕڤانێ" ئەرا پشتگیریی رۆژئاڤا کوردستان بڵاوکەێد.

‏بەهجەت یەحیا راگەیان، دویەتە کوردی شەرەڤان بویە شانازی، نەک هەر ئەرا نەتەوەی کورد بەڵکم ئەرا گشت مرۆڤایەتی، ئەوانەگ وە وینەی شیرین ئاشقن و باوجی فەرهادەگەیان کوردستانە، چەسپانن وەبی ژن مەحالە ژیان و ئازادی.

‏دیاریکرد، لە رۆژئاڤا داڵگەیل دیمن بینی کە وە دەسیگ خوەی نیشتیمان و دەسیگ گیس دویەتەیلیان چنینەو.

‏بەهجەت یەحیا یەکیگە لە ھونەرمەنە دیارەیل باشوور کوردستان، لە ساڵ 1965 لە کویچەی کانی ئاسکان شار سلێمانی لەداڵگبویە، لەساڵ 1985 دەسکردیە وە کار هونەری و خاوەن چەن بەرهەمیگە.