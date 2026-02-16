بەرهەم نوویگ بەهجەت یەحیا بڵاوەوبوود
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
هونەرمەن گورانیچڕ بەهجەت یەحیا نووترین بەرهەم خوەی وەناو "شەڕڤانێ" ئەرا پشتگیریی رۆژئاڤا کوردستان بڵاوکەێد.
بەهجەت یەحیا راگەیان، دویەتە کوردی شەرەڤان بویە شانازی، نەک هەر ئەرا نەتەوەی کورد بەڵکم ئەرا گشت مرۆڤایەتی، ئەوانەگ وە وینەی شیرین ئاشقن و باوجی فەرهادەگەیان کوردستانە، چەسپانن وەبی ژن مەحالە ژیان و ئازادی.
دیاریکرد، لە رۆژئاڤا داڵگەیل دیمن بینی کە وە دەسیگ خوەی نیشتیمان و دەسیگ گیس دویەتەیلیان چنینەو.
بەهجەت یەحیا یەکیگە لە ھونەرمەنە دیارەیل باشوور کوردستان، لە ساڵ 1965 لە کویچەی کانی ئاسکان شار سلێمانی لەداڵگبویە، لەساڵ 1985 دەسکردیە وە کار هونەری و خاوەن چەن بەرهەمیگە.