بەرهەمهێنەر فیلم تایتانیک و ئاڤاتار کووچ دویایی کرد

شەفەق نیوز/ جۆن لانداو، بەرهەمهێنەر فیلم تایتانیک و ئاڤاتار و براوەی خەڵات ئۆسکار لە چەندین فیلم پڕداهات لە جەهان، لە تەمەن 63 ساڵی کووچ دویایی کرد.

بەرهەمهێنەرەگەماوەی فرەیگ هاوبەش بەرهەمهێنەر سینەماکار جەیمس کامیرۆن بوی، لەدویای تویشهاتنی ئەرا ماوەی ساڵیگ وە بیماری شێرپەنجە دویاجار لە ویلایەت لۆس ئەنجلۆس کووچ دویایی کرد.

جۆن کوڕی بەرهەمهێنەرەیل هۆلیوود ئیلی و ئیدی لانداو بوی و لە گوزەشتە ماوەیگ لە بەش کارگێڕی کۆمپانیای بەرهەمهێنان فیلم وەناوی 20th Century Fox کاریکردیە، هەمیش سەرپەرشتی هەریەکە لە فیلم The Last Of The Mohicans و Die Hard 2ی کردیە.

وەگەرد کامیرۆن دەسمیەتیدروسکردن فلیم وەناوبانگ تایتانک دایە لەساڵ 1997 کە یەکەم فلیم بوی لە بۆکس ئۆفیس جەهان داهاتیگ یەک ملیار دۆلاری رەدبکەێد، هەمیش فلیم دویایی ئاڤاتار بوی لە ساڵ 2009 و 2022 بڵاوکریان و توەنست شمارەی پەیمانەیی تایتانک بشکنێد، بیجگە لیانە هاوبەشیکردیە لە بەرهەمهاوردن چەن فلیم وەناوبانگ ترەک جویر Honey و I Shrunk the Kids and Dick Tracy.