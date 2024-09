مەنسوور جیهانی ـ براوه‌کانی هه‌شتا و یه‌که‌مین خولی فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی "ڤێنیز" Venice له وڵاتی ئیتاڵیا ده‌ستنیشان کران و فیلمی سینه‌مایی "ژووریی ته‌نیشت" له ده‌رهێنانی "پێدرۆ ئاڵمادۆڤار" خه‌ڵاتی گرینگی "شێری زێڕین"ی به‌ده‌ستهێنا.

ڕێوڕ‌‌ه‌سمی کۆتایی هه‌شتا و یه‌که‌مین خولی فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی "ڤێنیز" Venice به پێشکه‌ش کاری خاتوو "سڤێڤا ئاڵویتی" Sveva Alviti خانمه ئه‌کته‌ری ناوداری سینه‌مای ئیتاڵیا له هۆڵی سینه‌مایی "سالا گڕاندێ" Sala Grande له شاری ڤێنیز له وڵاتی ئیتاڵیا به‌ڕێوه‌چوو و براوه‌کانی به‌شه جۆراوجۆره‌کانی پێشبڕکێی، له‌وانه؛ به‌شی "پێشبڕکێی سەرەکی"، به‌شی "پێشبڕکێی ئاسۆکان" Orizzonti، به‌شی پێشبڕکێی "هه‌مه‌لایه‌نه" Immersive و هه‌روه‌ها به‌شی "ئاسۆکانی ئکستڕا" Orizzonti Extra ناسێندران و خه‌ڵاتی گرینگی "شێری زێڕین" و خه‌ڵاته‌کانی دیکه‌ی ئه‌م ڕووداوه سینه‌ماییه به براوه‌کان پێشکه‌ش کرا.

براوه‌کانی به‌شی "پێشبڕکێی نێوده‌وڵه‌تی"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی "پێشبڕکێی نێوده‌وڵه‌تی" له هه‌شتا و یه‌که‌مین خولی فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی "ڤێنیز" که بریتی بوون له: خاتوو "ئیزابێل هۆپێرت" Isabelle Huppert ئه‌کته‌ری ناوداری فه‌ڕه‌نسی ـ سه‌رۆکی لێژنه‌ی دادوه‌ران، "جیمز گڕێی" James Gray ده‌رهێنه‌ر و سیناریۆنووس له وڵاتی ئه‌مه‌ریکا، "ئه‌ندرۆ هایگ" Andrew Haigh نووسه‌ر و ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی به‌ریتانیا، "ئاگنیسکا هۆڵه‌ند" Agnieszka Holland ده‌رهێنه‌ر، سیناریۆنووس و به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی پۆڵه‌ندا، "کلێبێر مێندۆسا فیلهۆ" Kleber Mendonça Filho ده‌رهێنه‌ر و سیناریۆنووس له وڵاتی بڕازیل، "عه‌بدولڕه‌حمان سیساکۆ" Abderrahmane Sissako ده‌رهێنه‌ر، سیناریۆنووس و به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی موریتانی، "جۆزێپێ تۆرناتۆرێ" Giuseppe Tornatore ده‌رهێنه‌ر و سیناریۆنووس له وڵاتی ئیتاڵیا، خاتوو "جوولیا ڤۆن هاینز" Julia von Heinz ده‌رهێنه‌ر و سیناریۆنووس له وڵاتی ئه‌ڵمانیا و هه‌روه‌ها خاتوو "ژانگ ژیی" Zhang Ziyi ئه‌کته‌ر له وڵاتی چین؛ ده‌نگه‌کانی خۆیان به‌م شێوه‌یه ڕاگه‌یاند:

خه‌ڵاتی "شێری زێڕین"

فیلمی سینه‌مایی "ژووریی ته‌نیشت" The Room Next Door له ده‌رهێنانی سینه‌ماکاری ناوداری ئیسپانی "پێدرۆ ئاڵمادۆڤار" Pedro Almodóvar و به‌رهه‌می وڵاتی ئیسپانیا خه‌ڵاتی گرینگی "شێری زێڕین" Golden Lion باشترین فیلمی ئه‌م ڕووداوه گرینگه‌ی به‌ده‌ستهێنا.

خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی شێری نوقره‌یی لێژنه‌ی دادوه‌ران

خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی شێری نوقره‌یی لێژنه‌ی دادوه‌رانی ئه‌م گه‌ڕه‌ی فێستیڤاڵ، به فیلمی سینه‌مایی "وێرمیگلیۆ" VERMIGLIO له ده‌رهێنانی "مائۆرا دێلپێرۆ" Maura Delpero به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتانی ئیتاڵیا، فه‌ڕه‌نسا و به‌لژیکا به‌خشرا.

خه‌ڵاتی شێری نوقره‌یی باشترین ده‌رهێنان

خه‌ڵاتی شێری نوقره‌یی باشترین ده‌رهێنانیش به "بێردی کۆربێت" Brady Corbet بۆ ده‌رهێنانی فیلمی سینه‌مایی "برۆتالیست" The Brutalist به‌رهه‌می وڵاتی به‌ریتانیا پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین ئه‌کته‌ری ژن

خه‌ڵاتی "کاپی ڤۆڵپی" The Volpi Cup باشترین ئه‌کته‌ری ژن به "نیکۆل کیدمه‌ن" Nicole Kidman ئه‌ستێره‌ی ناوداری سینه‌مای جیهان بۆ ڕۆڵ بینین له فیلمی سینه‌مایی "کیژۆڵه" BABYGIRL له ده‌رهێنانی خاتوو "هێلینا ڕێژین" Halina Reijn به‌رهه‌می وڵاتی ئه‌مه‌ریکا به‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین ئه‌کته‌ری پیاو

خه‌ڵاتی "کاپی ڤۆڵپی" The Volpi Cup باشترین ئه‌کته‌ری پیاو به "ڤینسێنت لیندۆن" Vincent Lindon بۆ ڕۆڵ بینین له فیلمی سینه‌مایی "کوڕی هێمن" The Quiet Son له ده‌رهێنانی هاوبه‌شی "دێلفین کۆلین" Delphine Coulin و "مۆریل کۆلین" Muriel Coulin به‌رهه‌می وڵاتی فه‌ڕه‌نسا به‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین سیناریۆ

"مۆریل هاوزێر" Murilo Hauser و "هیتۆر لۆرگا" Heitor Lorega بۆ نووسینی سیناریۆی "من هێشتا لێره‌م" I'm Still Here له ده‌رهێنانی "واڵتێر سالز" Walter Salles به هاوبه‌شی خه‌ڵاتی باشترین سیناریۆیان به‌ده‌ستهێنا.

خه‌ڵاتی تایبه‌تی لێژنه‌ی دادوه‌ران

خه‌ڵاتی تایبه‌تی لێژنه‌ی دادوه‌رانیش به فیلمی سینه‌مایی "ئه‌پریل" APRIL له ده‌رهێنانی "دێئا کۆلۆمبێگاشڤیلی" Dea Kulumbegashvili به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتانی فه‌ڕه‌نسا، ئیتاڵیا و جۆڕجیا پێشکه‌‌ش کرا.

خه‌ڵاتی "ماڕچێلۆ ماستڕۆیانی"

خه‌ڵاتی "ماڕچێلۆ ماستڕۆیانی" Marcello Mastroianni بۆ باشترین ئه‌کته‌ری گه‌نجی نوێی به "پائوڵ کیرچێر" Paul Kircher بۆ ڕۆڵ بینین له فیلمی سینه‌مایی "و منداڵه‌کانیش دوای ئه‌وان" And Their Children After Them له ده‌رهێنانی هاوبه‌شی "لۆدویک بووکێرما" Ludovic Boukherma و "زوران بووکێرما" Zoran Boukherm به‌رهه‌می وڵاتی فه‌ڕه‌نسا به‌خشرا.

براوه‌کانی به‌شی "پێشبڕکێی ئاسۆکان"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی "پێشبڕکێی ئاسۆکان" Orizzonti له‌م ڕووداوه گرینگ و پله‌ یه‌که‌ی سینه‌مای جیهان که بریتی بوون له: خاتوو "دێبرا گڕانیک" Debra Granik ده‌رهێنه‌ر و سیناریۆنووس له وڵاتی ئه‌مه‌ریکا ـ سه‌رۆکی لێژنه‌ی دادوه‌ران، "عه‌لی عه‌سگه‌ری" Ali Asgari ده‌رهێنه‌ر، سیناریۆنووس و به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی ئێران، خاتوو "سووده کادان" Soudade Kaadan ده‌رهێنه‌ر و سیناریۆنووس له وڵاتی سووریا، "کریستۆس نیکوو" Christos Nikou ده‌رهێنه‌ر، سیناریۆنووس و به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی یۆنان، "تۆڤا نۆڤۆتنی" Tuva Novotny ئه‌کته‌ر و ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی سوید، "گابۆر ڕایس" Gábor Reisz ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی هه‌نگاریا و هه‌روه‌ها خاتوو "ڤالیا سانتێلا" Valia Santella سیناریۆنووس و ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی ئیتاڵیا؛ ده‌نگه‌کانی خۆیان به‌م شێوه‌یه ڕاگه‌یاند:

خه‌ڵاتی باشترین فیلم

خه‌ڵاتی باشترین فیلمی به‌شی "پێشبڕکێی ئاسۆکان" به فیلمی سینه‌مایی "ئه‌و ساڵه نوێیه‌ی که هه‌رگیز نایه‌ت" The New Year That Never Came له ده‌رهێنانی "بوگدان مۆڕشانۆ" Bogdan Mureșanu به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتانی ڕۆمانیا و سیربیا به‌‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین ده‌رهێنان

خه‌ڵاتی باشترین ده‌رهێنانی ئه‌م به‌شه به خاتوو "سارا فریدله‌ند" Sarah Friedland بۆ ده‌ر‌هێنانی فیلمی سینه‌مایی "ده‌ستلێدانی ئاشنا" Familiar Touch به‌رهه‌می وڵاتی ئه‌مه‌ریکا پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی تایبه‌تی لێژنه‌ی دادوه‌ران

خه‌ڵاتی تایبه‌تی لێژنه‌ی دادوه‌ران به فیلمی سینه‌مایی "یه‌کێک له‌و ڕۆژانه‌ی که هێمی ده‌مرێت‌" One of Those Days When Hemme Dies له ده‌رهێنانی "مورات فیرات ئۆغڵۆ" Murat Fıratoğlu به‌رهه‌می وڵاتی تورکیا به‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین ئه‌کته‌ری ژن

خه‌ڵاتی باشترین ئه‌کته‌ری ژنی ئه‌م به‌شه‌ی‌ فێستیڤاڵیش به "کاتلین چالفانت" Kathleen Chalfant بۆ ڕۆڵ بینین له فیلمی سینه‌مایی "ده‌ستلێدانی ئاشنا" Familiar Touch له ده‌رهێنانی خاتوو "سارا فریدله‌ند" به‌رهه‌می وڵاتی ئه‌مه‌ریکا پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین ئه‌کته‌ری پیاو

خه‌ڵاتی باشترین ئه‌کته‌ری پیاوی فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی "ڤێنیز" به "فڕانچێسکۆ قێقی" Francesco Gheghi بۆ ڕۆڵ بینین له فیلمی سینه‌مایی "فامیلیا" Familia له ده‌رهێنانی "فڕانچێسکۆ کۆستابیله" Francesco Costabile به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتی ئیتاڵیا به‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین سیناریۆ

خه‌ڵاتی باشترین سیناریۆی ئه‌م ڕووداوه سینه‌ماییه به "ئه‌سکه‌نده‌ر کوپتی" Scandar Copti بۆ نووسینی سیناریۆی "پشوودان پیرۆز بێت" Happy Holidays به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتانی فه‌ڵه‌ستین، ئه‌ڵمانیا، فه‌ڕه‌نسا، ئیتاڵیا و قه‌ته‌ر به‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین کورته فیلم

خه‌ڵاتی باشترین کورته فیلم به به‌ڵگه‌فیلمی "چ که‌سێک هه‌تاویی خۆش ده‌وێت" Who Loves the Sun له ده‌رهێنانی "عه‌ڕشیا شه‌کیبا"Arshia Shakiba سینه‌ماکاری ئێرانی و به‌رهه‌می وڵاتی که‌نه‌دا پیشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی بینه‌رانی ‌به‌شی "ئاسۆکانی ئکستڕا"

فیلمی سینه‌مایی "شاهد" The Witness له ده‌رهێنانی سینه‌ماکاری ئێرانی "نادر ساعی‌وه‌ر"Nader Saeivar ، له نووسینی هاوبه‌شی سینه‌ماکاری ناوداری ئێرانی "جه‌‌عفه‌ر په‌ناهی" و نادر ساعی‌وه‌ر" و به ڕۆڵ بینینی خانمه ئه‌کته‌ری کورد خاتوو "مریه‌م بووبانی"، هونه‌رمه‌ندی کورد خاتوو "هانا کامکار"، "عه‌باس ئیمانی"، "غه‌زه‌ل شوجاعی"، "فه‌رید ئێشقاقی" و ... خه‌ڵاتی بینه‌رانی به‌شی "ئاسۆکانی ئکستڕا" Orizzonti Extra له فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی "ڤێنیز" به‌ده‌ستهێنا.

خه‌ڵاتی "لۆئیجی دی لۆرێنتس" ڤێنیز

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی پێشبڕکێی "فیلمه یه‌که‌مه‌کان" له هه‌شتا و یه‌که‌مین خولی فێستیڤاڵی نێوده‌وڵه‌تی فیلمی "ڤێنیز" که بریتی بوون له: "جیانی کانۆڤا" Gianni Canova ڕخنه‌گری سینه‌ما له وڵاتی ئیتاڵیا ـ سه‌رۆکی لێژنه‌ی دادوه‌ران، "ریکی دامبروز" Ricky D’Ambrose نووسه‌ر و ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی ئه‌مه‌ریکا، خاتوو "باڕبارا پێز" Barbara Paz ده‌رهێنه‌ر، هونه‌رمه‌ندی شێوه‌کار، ئه‌کته‌ر و به‌رهه‌مهێنه‌ر له وڵاتی بڕازیل، خاتوو "ته‌ێلۆر ڕۆسێل" Taylor Russell ئه‌کته‌ر و ده‌رهێنه‌ر له وڵاتی که‌نده‌دا و هه‌روه‌ها "جاکۆب وۆنگ" Jacob Wong کیۆریتۆری فێستیڤاڵی فیلم و به‌رپرسی بازاڕی پڕۆژه له وڵاتی ژاپۆن؛ خه‌ڵاتی ڤێنیز "لۆئیجی دی لۆرێنتس" Luigi De Laurentiis به فیلمی سینه‌مایی "ده‌ستلێدانی ئاشنا" له ده‌رهێنانی خاتوو "سارا فریدله‌ند" به‌رهه‌می وڵاتی ئه‌مه‌ریکا پێشکه‌ش کرد. ئه‌م خه‌ڵاته به هاوڕێیه‌تی له‌گه‌ڵ خه‌ڵاتی بڕی پاره‌ی ١٠ هه‌زار دولاری به شێوه‌ی یه‌کسان به ده‌رهێنه‌ر و به‌رهه‌مهێنه‌ر به‌خشرا.

خه‌ڵاتی به‌شی "فیلمه کلاسیکییه‌کان"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی "فیلمه کلاسیکییه‌کان"ی ڤێنیز به سه‌رۆکایه‌تی "ڕێناتۆ دی مارینا" Renato De Maria و پێکهاتوو له ٢٤ خوێندکاری سینه‌ما که له نێوان مامۆستایانی به‌رنامه‌کانی سینه‌مای زانکۆی ئیتاڵیا هه‌ڵبژێردرابوون، خه‌ڵاتی خۆیان به‌م شێوه‌یه پێشکه‌ش کرد: ‌

خه‌ڵاتی باشترین به‌ڵگه‌فیلم

خه‌ڵاتی "ڤێنیزی کلاسیک" بۆ باشترین به‌ڵگه‌فیلم له سینه‌ما به به‌ڵگه‌فیلمی "کاردانه‌وه زنجیره‌ییه‌کان" Chain Reactions له ده‌رهێنانی "ئێلێکساندێر ئۆ. فلیپ" Alexandre O. Philippe به‌رهه‌می وڵاتی ئه‌مه‌ریکا به‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین فیلمی نوێژه‌ن کراوه‌کان

خه‌ڵاتی "ڤێنیزی کلاسیک" بۆ باشترین فیلمی نوێژه‌ن کراوه‌کان به فیلمی سینه‌مایی "لێره‌ هه‌نگی هه‌نگوین" Ecce bombo له ده‌رهێنانی "نانی مۆڕتی" Nanni Moretti به‌رهه‌می ساڵی ١٩٧٨ی وڵاتی ئیتاڵیا پێشکه‌ش کرا.

براوه‌کانی به‌شی پێشبڕکێی "هه‌مه‌لایه‌نه"

ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی به‌شی پێشبڕکێی "هه‌مه‌لایه‌نه" Immersive به سه‌رۆکایه‌تی "سێلین دایمێن" Celine Daemen، "ماریۆن بێرگێر" Marion Burger و "ئادریان لۆکمه‌ن" Adriaan Lokman دوای بینینی٢٦ کورته فیلم، خه‌ڵاته‌کانی خۆیان به‌م شێوه‌یه ڕاگه‌یاند:

خه‌ڵاتی گه‌وره

خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی به‌شی پێشبڕکێی "هه‌مه‌لایه‌نه" به کورته فیلمی "ئیتۆ میکیۆ" Ito Meikyū له ده‌رهێنانی "بۆریس لابه" Boris Labbé به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتانی فه‌ڕه‌نسا و لۆکزامبۆرگ به‌خشرا.

خه‌ڵاتی تایبه‌تی ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌ران

خه‌ڵاتی تایبه‌تی ئه‌ندامانی لێژنه‌ی دادوه‌رانی ئه‌م به‌شه‌ی فێستیڤاڵ به کورته فیلمی "ئه‌ستێره‌ی ئۆتۆ" Oto's Planet له ده‌رهێنانی "گۆنائێل فڕانسوا" Gwenael François به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتانی لۆکزامبۆرگ، که‌نه‌دا و فه‌ڕه‌نسا پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی ده‌ستکه‌وتی هونه‌ری

خه‌ڵاتی ده‌ستکه‌وتی هونه‌ریش به کورته فیلمی "ئه‌نگێزه: یاری به ڕاستییه‌کان" Impulse: Playing with Reality له ده‌رهێنانی هاوبه‌شی "به‌ری جین مۆڕفی" Barry Gene Murphy و "مه‌ی عه‌بدوڵا"May Abdalla به‌رهه‌می هاوبه‌شی وڵاتانی به‌ریتانیا و فه‌ڕه‌نسا به‌خشرا.

هه‌شتا و یه‌که‌مین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی "ڤێنیز" بە سەرۆکایەتی "ئاڵبێرتۆ باربێڕا" Alberto Barbera و بە نمایشی بەرهەمی سینەماکارانی وڵاتانی جۆراوجۆری جیهان لە بەشەکانی پێشبڕکێی، لەوانە: ٢١ فیلمی سینه‌مایی له به‌شی "پێشبڕکێی سەرەکی"، له‌وانه؛ به‌شی "پێشبڕکێی ئاسۆکان"، به‌شی پێشبڕکێی "هه‌مه‌لایه‌نه"، به‌شی پێشبڕکێی "هه‌فته‌ی ڕخنه‌گران" و هه‌روه‌ها به‌شی ده‌ره‌وه‌ی پێشبڕکێی، له‌وانه؛ به‌شی "نمایشی بەرهەمە بڵیندەکان"، به‌شی "نمایشی تایبەت"، به‌شی "ئاسۆکانی ئکستڕا"، به‌شی نوێژه‌ن کردنی "فیلمه کلاسیکییه‌کان"، به‌شی "کالێجی سینەما"، به‌شی "باشترین ئه‌زموونه‌کان"، به‌شی "باشترینه‌کانی جیهان"، به‌شی ده‌ره‌وه‌ی پێشبڕکێی "هه‌فته‌ی ڕخنه‌گران"، به‌شی "مه‌ستێر کلاس و وتووێژ له‌گه‌ڵ که‌سایه‌تییه‌کانی سینه‌ما" و ... لە شاری ڤێنیز لە وڵاتی ئیتالیا به‌ڕێوه‌چوو.

بۆ زانیاری زیاتر:

https://www.labiennale.org/en/news/official-awards-81st-venice-international-film-festival