پاڵاویەیل خەڵات ئۆسکار ئەرا ساڵ ٢٠٢٤ دیاریکریان

شەفەق نیوز/ پاڵاویەیل 97ـەمین خول خەڵاتەیل ئۆسکار راگەینریا و بڕیارە لە مانگ ئادار ئمساڵ خەڵاتەیل بەشەوبکریەن.

خەڵاتەیل ئۆسکار وەناوبانگترین خەڵاتەیل سینەماییە، پێکهاتیە لە خاسترین فلیم ساڵ، خاسترین خانمە ئەکتەر، خاسترین ئەکتەر پیای، خاسترین ئەکتەر پاڵپشت (دویەمی) ، خاسترین خانمە ئەکتەر پاڵپشت، خاسترین دەرهێنەر، خاسترین سیناریۆ رەسەن، خاسترین سیناریۆی وەرگیریاگ، خاسترین وینەگردن، خاسترین مۆنتاژ، خاسترین فیلم بیانی، خاسترین ئەنیمەیشن و خاسترین فیلم دۆکیومێنتاری.

وەربژەیرەیل خەڵات 97ـەمین خول ئۆسکار ئەرا فیلمەیل ساڵ 2024 وەیجویرەن:

خاسترین فیلم

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

خاسترین ئەکتەری پیاگ

ئادریان برۆدی (The Brutalist)

تیمۆسی شالامێت (A Complete Unknown)

کۆلمان دۆمینگۆ (Sing Sing)

رالف فیەنێس (Conclave)

سباستیان ستان (The Apprentice)

خاسترین خانمە ئەکتەر

سینسیا ئێریڤۆ (Wicked)

کارلا سۆفیا گاسکۆن (Emilia Pérez)

مایکی مادیسن (Anora)

دێمی مۆر (The Substance)

فێرناندا تۆرێس (I'm Still Here)

خاسترین خانمە ئەکتەر پاڵپشت

مۆنیکا باربارۆ (A Complete Unknown)

ئاریانا گراندێ (Wicked)

فێلیسیتی جۆنز (The Brutalist)

ئیزابێلا رۆزەلینی (Conclave)

زۆوی سالدانا (Emilia Pérez)

خاسترین ئەکتەر پاڵپشت پیای

یورا بۆریسۆڤ (Anora)

کیەران کەلکن (A Real Pain)

ئیدوارد نۆرتن (A Complete Unknown)

گای پیەرس (The Brutalist)

جێرەمی سترۆنگ (The Apprentice)

خاسترین دەرهێنەر

شۆن بەیکەر (Anora)

برەیدی کۆربێت (The Brutalist)

جەیمس مانگۆڵد (A Complete Unknown)

جاکی ئۆدیارد (Emilia Pérez)

•کۆرالی فارگیت(The Substance)

خاسترین سیناریۆیەیل (رەسەن و وەرگیریایگ)

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

A Complete Unknown

Conclave

خاسترین سینەماتۆگرافی

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

خاسترین فیلم بیانی

I'm Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

خاسترین فیلم دۆکیومێنتاری

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane