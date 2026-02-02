‏کیژان گورانی "شەرەڤان" بڵاوکەێد

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

‏خانمە هونەرمەن کیژان ئیبراهیم خەیات نووترین گورانی وەناو "شەرەڤان" بڵاوکەێد.

‏کیژان ئیبراهیم خەیات لە هەشماری فەرمی خوەی لە تووڕ کۆمەڵایەتی فەیسبووک باس لە بەرهەمە نووەگەی کرد وەناو "شەرڤان" و راگەیان " پێشکەشە وە رووح گشت شەهیدەیل ری رزگاری کوردستان".

‏بەرهەمەگەی لە هۆنراوەی ئامانج عەلییە و ئاواز و میوزیکەگەی وە زیرەکی دەستکرد دروسکریاس، نیان مەحمود هۆنراوەگە خوەنێد.

‏خانمە هونەرمەن گوانیچڕ کیژان ئیبراهیم خەیات لەداڵگبوی ساڵ 1985 شار سلێمانییە و دویەت هونەرمەن ئیبراهیم خەیاتە ساڵان فرەیگە دەسکردیە وە هونەر گورانیچڕین.