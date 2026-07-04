کیژان ئیبراهیم "ئەوین" بڵاوکەێد
شەفەق نیوز- وەدویاچگن
ختنم3هونەرمەن ناودیار کورد کیژان ئیبراهیم خەیات نوترین بەرهەم خوەی وە ناو "ئەوین" بڵاوکرد.
لەباوەت ئەو کارەی کیژان لەبان پەڕەی تایوەت وەخوەی لە تووڕە کۆمەڵایەتیەیل نویسانییە: کاریگ نوو پڕ لە خۆشەویستی، سپاس ئەرا شەکەتی گشت ئەو ئەزیزەیلە هاوکاربوین".
هۆنراوەی گورانیەگە وەلایەن نزار ناشاد نویسیاس و ئاوازەگەی هونەرمەن خوەی دانایەسێ، کار مۆسیقای بژار دیلان ئەنجامی دایە.
بەرهەم "ئەوین" دویەم ڤیدیۆ کلیپ کیژانە لەماوەی یەک مانگ دویای ئەوەگ لە 6 حوزەیران بەرهەم شادیگ بڵاوکرد.