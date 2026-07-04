‏کیژان ئیبراهیم "ئەوین" بڵاوکەێد

‏کیژان ئیبراهیم "ئەوین" بڵاوکەێد
2026-07-04T10:10:02+00:00

شەفەق نیوز- وەدویاچگن 

ختنم3‏هونەرمەن ناودیار کورد کیژان ئیبراهیم خەیات نوترین بەرهەم خوەی وە ناو "ئەوین" بڵاوکرد.

‏لەباوەت ئەو کارەی کیژان لەبان پەڕەی تایوەت وەخوەی لە تووڕە کۆمەڵایەتیەیل نویسانییە: کاریگ نوو پڕ لە خۆشەویستی، سپاس ئەرا شەکەتی گشت ئەو ئەزیزەیلە هاوکاربوین".

‏هۆنراوەی گورانیەگە وەلایەن نزار ناشاد نویسیاس و ئاوازەگەی هونەرمەن خوەی دانایەسێ، کار مۆسیقای بژار دیلان ئەنجامی دایە.

‏بەرهەم "ئەوین" دویەم ڤیدیۆ کلیپ کیژانە لەماوەی یەک مانگ دویای ئەوەگ لە 6 حوزەیران بەرهەم شادیگ بڵاوکرد.

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