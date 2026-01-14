کاروان هەورامی گورانی نوویگ بڵاوکەێد
2026-01-14T09:04:44+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
هونەرمەن گورانیچڕ، کاروان هەورامی نووترین بەرهەم خوەی وەناو "دەپێمبلێ" وەشیوەی کلیپ بڵاوکرد.
كاروان هەورامی لە كەناڵ یوتیوب خوەی كلیپە نویەگەی وەناو "دە پێمبڵێ" بڵاوكرد، تێكست گورانیەگە لەلایەن گۆڤەن نویسریاس، هونەرمەن خوەی ئاوازەگەی دانایە، لەلایەن نیهاد كار بەرهەمهێنانی کریاس.
کاروان هەورامی لەداڵگبوی ساڵ 1981، زياتر لە 15 ساڵە لە مژار هونەری دەرکەفتیە، گورانیەیلی وە ستایل پۆپ چڕێد، خاوەن چەن بەرهەمیگ تایبەت وە خوەیە.