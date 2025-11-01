کاروان نەی بەرهەمیگ نوو پێشکەش کەن
2025-11-01T08:59:15+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
هونەرمەن و میوزیسیان، کاروان نەی نووترین بەرهەم خوەی وەناو "نیشتیمانی عەشق" بڵاوکرد.
کاروان لە کەناڵ یوتیوب بەرهەم "نیشتیمانی عەشق" بڵاوکرد، كە تێكست گورانیەگە وەلایەن محەمەد پاكژ نویسریاس، هونەرمەن خوەی ئاوازەگەی دانایە، هێمن حسێن كار میوزیك کردیە، بڵند قەرەداغی كار میكس و ماستەرینگی کردیە، لە دراوردن دلێر دلاوەرە.
كاروان مەحمود، ناسریاگ وە بە كاروان نەی، سەرەتا وە چڕین گورانی هونەرمەنەیل ترەک دەسوەپیکرد و دویایی دەسکردە نەی ژەنین و دویرەوکەفت لە گورانیچڕین ئیرنگە بڕیار دوارە گلەوخواردن دایە.