‏کاروان نەی بەرهەمیگ نوو پێشکەش کەن

‏هونەرمەن و میوزیسیان، کاروان نەی نووترین بەرهەم خوەی وەناو "نیشتیمانی عەشق" بڵاوکرد.

‏کاروان لە کەناڵ یوتیوب بەرهەم "نیشتیمانی عەشق" بڵاوکرد، كە تێكست گورانیەگە وەلایەن محەمەد پاكژ نویسریاس، هونەرمەن خوەی ئاوازەگەی دانایە، هێمن حسێن كار میوزیك کردیە، بڵند قەرەداغی كار میكس و ماستەرینگی کردیە، لە دراوردن دلێر دلاوەرە.

‏كاروان مەحمود، ناسریاگ وە بە كاروان نەی، سەرەتا وە چڕین گورانی هونەرمەنەیل ترەک دەسوەپیکرد و دویایی دەسکردە نەی ژەنین و دویرەوکەفت لە گورانیچڕین ئیرنگە بڕیار دوارە گلەوخواردن دایە.

