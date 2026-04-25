BYD ئاشکرای ماشینە کارەباییە نووەگەی کەێد لە پەکین
شەفەق نیوز - پەکین
کۆمپانیای BYD لە ماوەی چالاکییەیل پێشانگای پەکین ئەرا ماشینەیل، ئاشکرای ماشینەیل کرۆس ئۆڤەر نوو "Atto 3" کرد کە تایبەتمەنی و شیوەیلیگ وەدەس هاوردگە کە کەێدەی وە رکابەریگ لە جیهان ماشینە کارەباییەیل.
ماشینەگە وە دیزاینیگ سەردەمیانە و پەیکەریگ لۊس تیەێد، وە درویژی 466 سم، و پانی 189 سم، و بەرزی 157 سم، و مەودای ناوەین هەردگ بنەمای تایەرەیلی رەسێدە 277 سم، هەرلیوا ئامادە کریاگە وە تایەرلیگ پان وە قەوارەی 18 و 19 ئینج، کە یەیش لۊسی و جیگیربوین لەبان ریل وەپی دەێد.
ئی ماشینە وەپای دزەپیکریاگەیل دوو جۊر لە پاترییەیل لیسیۆم-ئاسن-فۆسفات (LFP) لە بەرهەمکاری کۆمپانیای FinDreams سەروە BYD وەدەس هاوردگە، پاترییگ وە توانای 57.545 کیلۆوات سەعاتیگ کار کەێد وەگەرد بزوێنەرێگ کارەبایی وە هاز 322 ئەسپ، و بەش ماشینەگە کەێد ئەرا بڕین 540 کم وە یەک جار چارجکردن، و پاترییگ وە توانای 68.5 کیلۆوات سەعاتیگ، کار کەێد وەگەرد بزوێنەرێگ کارەبایی وە هاز 322 ئەسپ، بەش کەێد ئەرا بڕین مەودای 630 کم وە چارجکردن تەواو.
لە دیارترین ئەو چشتەیلە کە ئی ماشینە جیای کەێدەو وەپەی دزەپیکریاگەیل تەکنیک چارجکردن فرە زوی تیەێد، کە تۊیەنریەێد پاتریەگە چارج بکریەێد لە 10 تا 70٪ تەنیا وە 5 خولەک، و لە 10 تا 97٪ وە نۆ خولەک، تەنانەت لە پلەی گەرمی کە رەسێدە -30 پلەی سەدی، وەخت شەحنکردنەگە زیای نییەوود مەگەر تەنیا وە بڕ 3 خولەک، کە یەیش ماشینەگە کەێدە رکابەریگ بەرز لە بازاڕەیل ماشینە کارەباییەیل لە جیهان.
ماشینەگە تایبەتمەنیەیل ئاسایش جۊراوجۊر وەدەس هاوردگە جۊر تایبەتمەنی خاڵ کوور ئەرا دویرەوکەفتن لە رویداوەیل، و ریگر سڕبردن لەبان پیچەیل و ریە سڕەیل، و سەرینەیل هەوایی ئەرا مقیەتیکردن گشت سەرنشینەیل لە وەخت رویداوەیل، و سیستەم مقیەتیکردن رێڕەو لەبان ریە خێرایەیل، و کامێرا و هەستەوەرەیل مەودای نوا و دۊا.
نوێنەر کۆمپانیای BYD ئەرا ئاژانس "نۆڤۆستی" رووسی دیاری کرد کە بڕیارە ماشینەگە بخریەێدە رۊ ئەرا فرووشتن لە نیمەی دۊم لەی ساڵە، و بڕ پۊل گیرهاوردن وەرین ئەڕای لە ناوەین 140 تا 180 هەزار یوان چینی بوود (کە یەکسانە نزیکەی 20,400 تا 26,200 دۆلار ئەمریکی).