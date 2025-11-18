10 خاسترین زانکۆی جیهان ئەرا ساڵ 2026
شەفەق نیوز- وەدویاچگن
زانکۆی ئۆکسفۆرد لە شوین خوەی لە لوتکەی رزبەندی زانکۆیەیل جیهان خوەنەواری باڵای تایمز "Times Higher Education" ئەرا ساڵ ٢٠٢٦ مەنیە، ئەرا دەهەمین ساڵ لەبانیەک.
ئەمریکا لە رزبەندی زانکۆ خاسەیل زاڵە و هەفت لە زانکۆیلی لە 10 زانکۆی سەرەکین و سێ پلەگەیش بوینە بەش زانکۆەیل بەریتانیا.
ڕاپۆرتەگە کە لەلایەن کەناڵ ئەلعەرەبیە بزنسەو وەدویاچگن کریاس، دەسنشان بەوە کەێد کە زانکۆیل ئاسیا ئەرا سێیەم ساڵ لەبانیەک لە ڕیزبەندی خوەیان جیگیر بوین، زانکۆی سینگوا ئەرا سێیەم ساڵ لەبانیەک لە پلەی ١٢ مەنیە، لە وەختیگ زانکۆی پێکین لەی ماوە تەنیا یەک پلە بەرزەو بویە، و ئیسە لە پلەی ١٣ەس، زانکۆی نیشتمانی سەنگافورە (NUS) نەتوەنست پلەی 27 خوەی وەگورەی ساڵی پارەکە خاسترەو بکەێد.
هەرلیوا، لە ڕاپۆرتەگە دیاری کەێد کە شمارەی زانکۆکانی چین لە 200 زانکۆی سەرەکی جویر خوەیان مەننە وەبڕ 13 زانکۆ ئەرا سێیەم ساڵ لەبانیەک، ئی جیگیریە جیاوازییگ فرە وەگەرد ڕێڕەوی زانکۆ سەرەکییەیل ئاسیا دیرێد لە دەیەی وەرجە رزبەندی ساڵ ٢٠٢٤، وەختیگ زانکۆی سینگوا ٣٥ پلە و زانکۆی پێکین ٢٨ پلە و زانکۆی نیشتمانی سەنگافورە ٧ پلە بەرزەو بوین.
ئمساڵ لە دویای ساڵ ٢٠١٢ەو یەکەمجارە کە هیچ کام لەی سێ دامەزراوەیلە رزبەندی خوەیان خاستر نەکەن.
لە لاییگ ترەک، رزبەندی ئەمریکا، لە بەشیگ رەیەو، رەوت پێچەوانە نیشان دەێد، زانکۆ سەرەکییەیل ئەمریکا وەگشتی لە خوەیان لە ١٠ زانکۆی سەرەکی مینن و جاروبار تەنانەت خاستریش بوون، لە وەختیگ دامەزراوە پلە نزمەیل وەردەوامن لە داوەزین.
ئەمریکا جاریگ ترەک شانازی وە هەفت زانکۆ کەێد لە بڕ ١٠ زانکۆی سەرەکی، کە زانکۆی MIT پیشەنگی وڵاتەگە گردگە و وە گشتی پلەی دویەم وەدەس هاوردگە، بەڵام زانکۆی پرینستۆن جیاوازە، رەسیە بەرزترین پلەی تا ئیسە، و پلەی سێیەم هاوبەشی دیرێد، یەیش دویای پێشکەفتن وەرچەویگ لە نمرەیل وانەوتنە و توێژینەوەیان، یە سێیەم ساڵە لەبانیەک رزبەندی زانکۆی پرینستۆن خاستر بویە - دەسکەفتیگ کەم نییە ئەرا دامەزراوەیگ کە وە فرەیی لە رز ١٠ زانکۆی جیگیرترینە، کە جیاوازی ئەنجامەیل ناوەین زانکۆیل کەمە.