چوین خوەمان لە چەوری بان جگەر رزگار بکەین؟
شەفەق نيوز- وەدویاچگن
توێژینەوەیل ری خێرایگ ئەرا رزگاربوین لە چەوری جگەر و داوەزانن کێش بان تەمەن پەنجا ساڵ ئاشکرا کەن.
راپۆرتەیل پزیشکی نوو دیاریکەن، نزیکەی چارەکیگ لە دانشتگەیل وە دەس گیچەڵ چەوری جگەر ناکحولی ناڵن، کە رێژەگەی لناوەین ژنەیل بان تەمەن چل ساڵ رەسێدە نزیکەی چل لە سەد.
پسپۆرەیل مژار خوەراک دووپاتکەن، هووکار سەرەکی ئێ گیچەڵە خواردن چەوری نییە، بەڵکم هەبوین رێژەی فرەیگ شەکر و ئارد چەرمگە لە خوەراک رووژانە کە جگەر ئاڵشتیان کەێد ئەرا چەوری لەناو خوەی کۆی کەێد، یەیش بوودە مدوو دەرکەفتن نیشانەیل شەکەتی وەردەوام و چاحی دەور زگ.
پزشکەیل راگەینن، پاکەوکردن جگەر لە چەوری توەنێد رێژەی سزانن چەوری لە لەش وە رێژەی چوار لەسەد زیای بکەێد و پرۆسەی داوەزانن کێش زیای بکەێد.
وە مدوو تەمێ دەن ئەرا ئاڵشتکردن کاربۆهێدراتە نیشاستەیەیل ئەرا سەوزەیل گەڵا رەنگ تۆخ جویر برۆکلی و کەرەوز، وەرد پەیرەوکردن سیستەم خوەراکی "دەریای ناوەڕاس سەوز" کە دەوڵەمەنە وە چای سەوز و گردەکان، چوینکە سیستمەگە دوو ئەوەنە خێراتر چەوریی جگەر تاونێدەو.