‏چوین خوەمان لە چەوری بان جگەر رزگار بکەین؟

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

‏توێژینەوەیل ری خێرایگ ئەرا رزگاربوین لە چەوری جگەر و داوەزانن کێش بان تەمەن پەنجا ساڵ ئاشکرا کەن.

‏راپۆرتەیل پزیشکی نوو دیاریکەن، نزیکەی چارەکیگ لە دانشتگەیل وە دەس گیچەڵ چەوری جگەر ناکحولی ناڵن، کە رێژەگەی لناوەین ژنەیل بان تەمەن چل ساڵ رەسێدە نزیکەی چل لە سەد.

‏پسپۆرەیل مژار خوەراک دووپاتکەن، هووکار سەرەکی ئێ گیچەڵە خواردن چەوری نییە، بەڵکم هەبوین رێژەی فرەیگ شەکر و ئارد چەرمگە لە خوەراک رووژانە کە جگەر ئاڵشتیان کەێد ئەرا چەوری لەناو خوەی کۆی کەێد، یەیش بوودە مدوو دەرکەفتن نیشانەیل شەکەتی وەردەوام و چاحی دەور زگ.

‏پزشکەیل راگەینن، پاکەوکردن جگەر لە چەوری توەنێد رێژەی سزانن چەوری لە لەش وە رێژەی چوار لەسەد زیای بکەێد و پرۆسەی داوەزانن کێش زیای بکەێد.

‏وە مدوو تەمێ دەن ئەرا ئاڵشتکردن کاربۆهێدراتە نیشاستەیەیل ئەرا سەوزەیل گەڵا رەنگ تۆخ جویر برۆکلی و کەرەوز، وەرد پەیرەوکردن سیستەم خوەراکی "دەریای ناوەڕاس سەوز" کە دەوڵەمەنە وە چای سەوز و گردەکان، چوینکە سیستمەگە دوو ئەوەنە خێراتر چەوریی جگەر تاونێدەو.

