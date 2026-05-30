‏چوین خوەمان لە چەوری بان جگەر رزگار بکەین؟

‏چوین خوەمان لە چەوری بان جگەر رزگار بکەین؟
2026-05-30T13:13:50+00:00

شەفەق نيوز- وەدویاچگن 

‏توێژینەوەیل ری خێرایگ ئەرا رزگاربوین لە چەوری جگەر و داوەزانن کێش بان تەمەن پەنجا ساڵ ئاشکرا کەن.

‏راپۆرتەیل پزیشکی نوو دیاریکەن، نزیکەی چارەکیگ لە دانشتگەیل وە دەس گیچەڵ چەوری جگەر ناکحولی ناڵن، کە رێژەگەی لناوەین ژنەیل بان تەمەن چل ساڵ رەسێدە نزیکەی چل لە سەد.

‏پسپۆرەیل مژار خوەراک دووپاتکەن، هووکار سەرەکی ئێ گیچەڵە خواردن چەوری نییە، بەڵکم هەبوین رێژەی  فرەیگ شەکر و ئارد چەرمگە لە خوەراک رووژانە کە جگەر ئاڵشتیان کەێد  ئەرا چەوری لەناو خوەی کۆی کەێد، یەیش بوودە مدوو دەرکەفتن نیشانەیل شەکەتی وەردەوام و چاحی دەور زگ.

‏پزشکەیل راگەینن، پاکەوکردن جگەر لە چەوری توەنێد رێژەی سزانن چەوری لە لەش وە رێژەی چوار لەسەد زیای بکەێد و پرۆسەی داوەزانن کێش زیای بکەێد.

‏وە مدوو تەمێ دەن ئەرا ئاڵشتکردن کاربۆهێدراتە نیشاستەیەیل ئەرا سەوزەیل گەڵا رەنگ تۆخ جویر برۆکلی و کەرەوز، وەرد پەیرەوکردن سیستەم خوەراکی  "دەریای ناوەڕاس سەوز" کە دەوڵەمەنە وە چای سەوز و گردەکان، چوینکە  سیستمەگە دوو ئەوەنە خێراتر چەوریی جگەر تاونێدەو.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon