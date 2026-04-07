‏وە ئەنجامداین چەن کاریگ 10 ساڵ گەنجترەوبە

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏تیمیگ پسپۆر لەمژار تەندروسی و جوانکاری ئاشکرای کەن گەنج مەنن تەنیا پەیوەست نییە وە نەشتەرگەری و دەرمان گرانبەها، بەڵکم لەڕی پەیڕەوکردن چەن کاریگ سادەی رووژانە توەنرێد کاریگەری تەمەن لەبان دەموچەو و لەش وە رێژەی 10 ساڵ کەمبکرێد.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ "Global Health News"، پسپۆڕەیل مژار گەشەداین مرۆیی و پزیشکەیل پووس هاوڕان لەبان ئەوەگ "تەمەن بایۆلۆژی" جیاوازە لە "تەمەن راسگانی"، وەپای نووترین توێژینەوەیل، کلیل سەرەکی ئەرا گەنجتر دەرکەفتن لەی چەن خاڵە کوڵەوبوود:

‏1. توێژینەوەیل نیشان دانە ئەو کەسەیلە کە شەکر لە ژەمەیل خوەیان کەمەو کەن، پووسیان دیرتر تویش کرژبوین بوود شەکر پرۆسەیگ ئەنجام دەێد کە بوودە هووکار شکانن کۆلاجین، لە وەرانوەر ئەوە، خواردن میوە و سەوزە کە دەوڵەمەنن وە دژە ئۆکسان، جویر "بۆتۆکسیگ سروشتی" ئەرا خانەیل کار کەن.

1. ‏پزیشکەیل پووس دووپاتکەن هشکەوبوین پووس گەورەترین هووکار پیربوین رویە، وەکارهاوردن کرێم چامدارکەر و خواردن بڕ پێویست ئاو، نەک تەنیا پووس گەشینێدەو، بەڵکم هیلێد کڕەیل ورد دەموچەو کەمتر دیار بوون.

2. ‏لەوەخت خەو قویل، لەش هۆرمۆن گەشە دەرکەێد کە خانە زیانلێکەفتیەیل نووەو کەێد، تەنیا 20 خولەک وەرزش رووژانەسش، سوڕ خوین گورجەو کەێد و رەنگیگ سروشتی و گەنجانە وە روی وەخشێد کە هیچ مکیاژیگ نیەتوەنێد بوەخشێد.

3. ‏لایەن دەروونی رۆل یەکلاکەرەوە دیرێ، کەمەوکردن فشار و دویرکەفتن لە دڵەڕاوکێ ری گری کەێد لە پیربوین.

4. ‏لە کۆتایی پسپۆڕەیل ئاماژە وە ئەوە کەن کە گەنجی بڕیاریگ رووژانەس، ئەوەگ ئمڕوو ئەنجامی دەێد، دە ساڵ دویاجار لە ئاوێنەگەو دوینێدەو.