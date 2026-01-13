ئەو ماشینە کە فرەتر فرووشیاس لە ماوەی ساڵ 2025
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
کۆمپانیای Focus 2 Move ئەرا گردەوکردن داتایەیل فرووشتن ماشینەیل راگەیان کە کۆمپانیای ماشین تویۆتا لە نوای فرووشەیل ساڵ 2025 بویە.
کۆمپانیاگە وتیش: تویۆتا RAV4 وە تیرەی 1.2% (+0.8%) لە نوای بازاڕ فرووشتن بویە، و موو پلە چگەسە نوا، و فرووشەیلی لە ئاسیا (+6.8%) و ئەمریکا (+1.9%) کە دوو بازاڕ سەرەکیین، پاڵپشتی ئی دەسکەفتە کردن.
وتیش: ماشین تویۆتا کۆریلا لە پلەی دویەم بویە، هەرچەن وەڕیژەی 9.7% زەرەد کردگە وەگەرد زەرەدەیلی لە ئاسیا (-15.2%) و ئەوروپا (-11.2%).
وتیش: ماشین تێسلا مارکەی Y کەفتە پلەی سێیەم، هەرچەن خاوەن فرەترین فرووشتنە لەناو ماشینەیل کارەبایی، وەلێ ئەو مارکەی بازرگانیە تویش رکابەری سەختیگ تیەێد لەوەر فشارەیل ئاڵشتبوین سیاسی و کۆمپانیایەیل چینی.
دیاری کرد کە ماشین فۆڕد ئێف-سيريز هاتە پلەی چوارەم (+10.7%)، ئیجا ماشین هۆندا سی ئار لە پلەی پەنجەم الخامسة (-1.9%).
ماشین شیڤرولێه سالڤادۆر کەفتە پلەی شەشەم (+1.8 %)، ئمجا ماشین هیۆندای تۆسان لە پلەی هەفتەم (+4.5%).
وتیش: ماشین تویۆتا کامری کەفتە پلەی هەشتەم (+8.9%) کە کەفتە نوای ماشین تویۆتا هایلۆکس کە کەفتە پلەی نۆهەم (+0.3%)، و وە ماشین ڤۆڵگس واگین تيجوان - کە 3 پلە کەفتە نوا، لیست خاسترین 10 ماشین (+3.1%) رەسیە پایان.