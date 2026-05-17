‏وەی ریە سادەیلە وەرگری لە بیماری دڵ بکە

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏بیمارییەیل دڵ یەکیگ لە سەرەکیترین هووکارەیل مردنە لە جیهان، بەڵام خەوەرە خوەشەگە ئەوەسە فرەگ لە هووکارەسل رخداری هانە ژیر کۆنترۆل خوەمان.

‏وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ ماڵپەڕێ"healthline"، ئەرا مقیەتیکردن تەندروسی دڵ و نواگیری لە تویشبوین وەی بیماریەیلە، شارەزایەل دووپاتکەن لەبان چەن ئاڵشتکاریگ گرنگ لە شێواز ژیان.

‏هەوەجە کەێد واز لە سیگارکیشان بارێد، چوینکە بوودە مدوو رەقبوین دەمارەیل و کووەوبوین چەوری لەناوی.

‏پەیڕەوکردن سیستەمیگ خوەراکی تەندروس کە دەوڵەمەنە وە میوە، سەوزە، دانەوێڵە و ماسی، و دویرکەفتن لە شەکر و خواردنەیل پرۆسێس کریاگ فرە گرنگە.

‏چالاکیی لەش و وەرزشکردن وەلای کەم ئەرا ماوەی سەد و پەنجا خولەک لە هەفتەیگ دەسمیەتی وەهێزکردن ماسولکەیل دڵ و داوەزیان کێش دەێد.

‏وەهویردی چارەسەر بیماریەیل جویر شەکرە و پەستان خوین بکرێد و چارەسەرەیل وە ڕێکوپێکی وەربگیرێد.

