وەی ریە سادەیلە وەرگری لە بیماری دڵ بکە
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
بیمارییەیل دڵ یەکیگ لە سەرەکیترین هووکارەیل مردنە لە جیهان، بەڵام خەوەرە خوەشەگە ئەوەسە فرەگ لە هووکارەسل رخداری هانە ژیر کۆنترۆل خوەمان.
وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ ماڵپەڕێ"healthline"، ئەرا مقیەتیکردن تەندروسی دڵ و نواگیری لە تویشبوین وەی بیماریەیلە، شارەزایەل دووپاتکەن لەبان چەن ئاڵشتکاریگ گرنگ لە شێواز ژیان.
هەوەجە کەێد واز لە سیگارکیشان بارێد، چوینکە بوودە مدوو رەقبوین دەمارەیل و کووەوبوین چەوری لەناوی.
پەیڕەوکردن سیستەمیگ خوەراکی تەندروس کە دەوڵەمەنە وە میوە، سەوزە، دانەوێڵە و ماسی، و دویرکەفتن لە شەکر و خواردنەیل پرۆسێس کریاگ فرە گرنگە.
چالاکیی لەش و وەرزشکردن وەلای کەم ئەرا ماوەی سەد و پەنجا خولەک لە هەفتەیگ دەسمیەتی وەهێزکردن ماسولکەیل دڵ و داوەزیان کێش دەێد.
وەهویردی چارەسەر بیماریەیل جویر شەکرە و پەستان خوین بکرێد و چارەسەرەیل وە ڕێکوپێکی وەربگیرێد.