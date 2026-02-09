‏کوڵە چیرووک

كوڵە چیرووک

‏ها هۊرم ساڵێ لە ساڵان کوتران فرەێ کردم ک بوڵبوڵ توام، لە م کوتران و لە باوگم لام هاوردن .وەت: بایە خوەد گەوراێ بکەید.

‏وەتم: بانچەو

‏وەت:خەسپەندە

‏بایەس هەتاد بوو، منیش مل چەمانم وەتم باشەد

‏چی ئەڕام سەن! هە ئەو شەوەکیان ئەو ڕووژە، گوڵ سوو بایە لە خەو هێز بگردیام وەرجەێ ناشتاێ خوەم بایەس دانێ بکردیام تا دانۊکە بکردیا...

‏شەکەتم کردۊ ،گاجار وەخت ناشتا خواردن خوەمیش ئەڕا ئەو نیام و خوەم وە ورسی مەنیام ...

‏نەڕەسیما ئەڕا ڕووژەیلێ م خەوم هات یا لە ماڵ نەۊم باوگم دانێ کردیا و م لە دەرۊن خوەم ئەڕا تەنیای بوڵبوڵەگەم پەشێو بۊم .

‏ڕووژێ وەویرما چۊد ئەڕای بنەم ،تا چەوێ کەفتە لێم دەسکردە شۊت کیشان و زێڕهڕ کردن و خوەێ دا لە ڕۊ قەفەسەگە ،کارێ کرد ئەسرم هاتە ڕێ و فرە هەست وە شەرمەزاری کردم، چۊنە نووڕیمە باوگما چمان ئەو تاوانبارە، ئەمان تەنیا وەڵامێ گردم یە بی

‏دووس داشتن ڕاهەت نییە، بایەس ئەرک یا خەسپەن دووس داشتند قەبوول بکەی.

‏نیەتۊەنی ئەودۊای مرۆڤ بنەیدە دیاریا، هۊچکەس چۊ تو ئەڕای نییەو، یا چشتێ دووس نێاشتوو یا خەسپەن خوەد لە وەراێوەرێ بناس.

‏یە چیرووک یا مەتەڵ ژیاین فرە لە لێمانە:

‏دووس دێریم، باڵبەسێ کەیم، ئمجا وڵێ کەیمە ئامان خودا، یا لە خاسترین شێوە خەسپەن خوەمان خەیمە مل یەک ترەک، هە یەسە دۊاێ ماوەێ باڵندەگەمان مرێ

‏گوڵەیل گوڵدانمان سیسا بوون.

‏هۊرمان وەئەوانگ دووسێان دێریم بوو، یا دەس نەکەیمە دووس داشتنییان یا خەسپەنمان تا ئاخر قەبوول بکەیم، سەختە، بەڵام گەورادانا کەێ.

‏ئەڵگەردان: سادق جەلیلیان.

