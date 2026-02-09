کوڵە چیرووک
ها هۊرم ساڵێ لە ساڵان کوتران فرەێ کردم ک بوڵبوڵ توام، لە م کوتران و لە باوگم لام هاوردن .وەت: بایە خوەد گەوراێ بکەید.
وەتم: بانچەو
وەت:خەسپەندە
بایەس هەتاد بوو، منیش مل چەمانم وەتم باشەد
چی ئەڕام سەن! هە ئەو شەوەکیان ئەو ڕووژە، گوڵ سوو بایە لە خەو هێز بگردیام وەرجەێ ناشتاێ خوەم بایەس دانێ بکردیام تا دانۊکە بکردیا...
شەکەتم کردۊ ،گاجار وەخت ناشتا خواردن خوەمیش ئەڕا ئەو نیام و خوەم وە ورسی مەنیام ...
نەڕەسیما ئەڕا ڕووژەیلێ م خەوم هات یا لە ماڵ نەۊم باوگم دانێ کردیا و م لە دەرۊن خوەم ئەڕا تەنیای بوڵبوڵەگەم پەشێو بۊم .
ڕووژێ وەویرما چۊد ئەڕای بنەم ،تا چەوێ کەفتە لێم دەسکردە شۊت کیشان و زێڕهڕ کردن و خوەێ دا لە ڕۊ قەفەسەگە ،کارێ کرد ئەسرم هاتە ڕێ و فرە هەست وە شەرمەزاری کردم، چۊنە نووڕیمە باوگما چمان ئەو تاوانبارە، ئەمان تەنیا وەڵامێ گردم یە بی
دووس داشتن ڕاهەت نییە، بایەس ئەرک یا خەسپەن دووس داشتند قەبوول بکەی.
نیەتۊەنی ئەودۊای مرۆڤ بنەیدە دیاریا، هۊچکەس چۊ تو ئەڕای نییەو، یا چشتێ دووس نێاشتوو یا خەسپەن خوەد لە وەراێوەرێ بناس.
یە چیرووک یا مەتەڵ ژیاین فرە لە لێمانە:
دووس دێریم، باڵبەسێ کەیم، ئمجا وڵێ کەیمە ئامان خودا، یا لە خاسترین شێوە خەسپەن خوەمان خەیمە مل یەک ترەک، هە یەسە دۊاێ ماوەێ باڵندەگەمان مرێ
گوڵەیل گوڵدانمان سیسا بوون.
هۊرمان وەئەوانگ دووسێان دێریم بوو، یا دەس نەکەیمە دووس داشتنییان یا خەسپەنمان تا ئاخر قەبوول بکەیم، سەختە، بەڵام گەورادانا کەێ.
ئەڵگەردان: سادق جەلیلیان.