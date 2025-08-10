کوڵە چیرووک

کوڕە بۊ چڵەی هەژارێ چیە ناو کافی شاپێ ...

نیشتە بان سەندەلی وەپشت مێزیگ،

خزمەتکارە ئەڕا داخوازی و داواکاری چیەڕا واهوو کوڕەگە،

کوڕەگە پرسی :

بەستەنی شکولاتی چەنیگە ؟

خزمەتکارە وەت 50 سنت، کوڕەگە پۊلە هۊردەگەی حساو کرد ئیکە پرسی : بەستەنی ماموولی چەنیگە ؟

هەرسەی هەرچێ مێز وەناو کافی شاپە بی گشتێ پڕ بین و بڕیگیش وە دەیشتا وساۊن چەوەڕێ بین ک بانە ناو خزمەتکارە وە بێ حەوسڵەییا وەت 35 سنت !

کوڕە وەت ئەڕام یەێ بەستەنی ماموولی بار.

خزمەتکار بێ حەوسڵە چی یەی بەستەنی لەو بن بەستەنیەیل ک مەنۊ هاورد دا کوڕەگە و بەڵگەی حساوکتاویش داپێ و چی.

کوڕە دۊای یەگ بەستەنیە خوارد بەڵگەی حساوکتاوە هێز داو چی پۊلەی دا سەندووقدارەو چی ...

وەختێ ک خزمەتکارە ئەڕا تەمیس کردن و سڕین بان مێزەگە چیەڕا لاێ مێزە دەس نا گیرە،

کوڕەگە 15 سنت خڵات یا ئەنام ناۊدە ناو قاو پەتیی ک وە بان مێزە بی وەحاڵێ ک تۊەنسیاد بەستەنی شکولاتی بسێنێ ...!

شکسپیر جوان و ڕەنگین ئۊشێ :

بڕیگ بوونە بەگزایە،

بڕێگ گەورایی وە دەس تیەرن، و بڕێگیش گەورایی بێ یەگ بتوان ها گەردیانا ...

هەڵگەردان سادق جەلیلیان