کوڵە چیرووک
کوڕە بۊ چڵەی هەژارێ چیە ناو کافی شاپێ ...
نیشتە بان سەندەلی وەپشت مێزیگ،
خزمەتکارە ئەڕا داخوازی و داواکاری چیەڕا واهوو کوڕەگە،
کوڕەگە پرسی :
بەستەنی شکولاتی چەنیگە ؟
خزمەتکارە وەت 50 سنت، کوڕەگە پۊلە هۊردەگەی حساو کرد ئیکە پرسی : بەستەنی ماموولی چەنیگە ؟
هەرسەی هەرچێ مێز وەناو کافی شاپە بی گشتێ پڕ بین و بڕیگیش وە دەیشتا وساۊن چەوەڕێ بین ک بانە ناو خزمەتکارە وە بێ حەوسڵەییا وەت 35 سنت !
کوڕە وەت ئەڕام یەێ بەستەنی ماموولی بار.
خزمەتکار بێ حەوسڵە چی یەی بەستەنی لەو بن بەستەنیەیل ک مەنۊ هاورد دا کوڕەگە و بەڵگەی حساوکتاویش داپێ و چی.
کوڕە دۊای یەگ بەستەنیە خوارد بەڵگەی حساوکتاوە هێز داو چی پۊلەی دا سەندووقدارەو چی ...
وەختێ ک خزمەتکارە ئەڕا تەمیس کردن و سڕین بان مێزەگە چیەڕا لاێ مێزە دەس نا گیرە،
کوڕەگە 15 سنت خڵات یا ئەنام ناۊدە ناو قاو پەتیی ک وە بان مێزە بی وەحاڵێ ک تۊەنسیاد بەستەنی شکولاتی بسێنێ ...!
شکسپیر جوان و ڕەنگین ئۊشێ :
بڕیگ بوونە بەگزایە،
بڕێگ گەورایی وە دەس تیەرن، و بڕێگیش گەورایی بێ یەگ بتوان ها گەردیانا ...
هەڵگەردان سادق جەلیلیان