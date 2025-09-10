کوڵە چیروک

یەکێ چیەڕا لاێ ویلیام جیمز دەرۊنناس ناودار و دیاری ئامریکا وەتە پێ زەێنێ هەمیشە دەرگیر ویرگەێ گەن و ناکارا یا نەرێنیە.

جیمزیش وەتە پێ :لە ئیمشەوا کووشان بکە هەر وە مەیمۊنەیل ناو دارسان ویر یا فکر نەکەی.

سەردانکەر وە ئەڵاجەۊێگا وەت : م تا ئیمڕوو هەر وەی مژارە ویر نەکردمە.

جیمز وە جواوێ وەت : خوو خاسە! لە یەو دۊایش تەقەلا بکە ک ویر یا فکر نەکەی.

شەوا ک بی ئەو ئایەمە دی ک هەرچێ فرەتر کووشان کەێ ک وە مەیمۊن ویر نەکەێ، فرەتر تێدە زەێنیا.

سوو شەوەکی لە نوو چیەڕا لاێ جیمز و مەتەڵ یا چیرووک دۊەشەو ئەڕاێ گەپ دا . جیمزیش وەت : وەختی کووشان کەی وە چشتێ ویر نەکەی، ئەو مژارە وە شێوەی هەیتاهەیت و فرەترێ تێدە واهوو زەێند.

سە ئەڕا دۊری لە ویرگەی موزاحم و نەخوازراو یا ناکاو، کووشان بکە وە بان چشتەیلێ ک توای و ئەوەێ ک دووس دێری ئەڕاد باێدە دی، هۊردا بووە بانێ.

ئەو وەختە ویرگەی نەخوازراو یا ناکاو و ناکارا و نەرێنی دەرفەتێ ئەڕا سەر هەڵداین وە ناو زەێند نیەۊننا.

هەڵگەردان: سادق جەلیلیان