وەرجە سێ سەدە نوقم بویە: زانایەیل نزیکن لە پەیاکردن گەنجینەی کەشتییگ

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

دەسەڵاتدارەیل کۆڵۆمبیا ئاشکرا کردن کە زانایەیل تۆپیگ و سێ سکەی پویل کانزایی و جامیگ پۆرسەلین پەیا کردن، یەیش یەکەم شوینەوارە کە لە بن دەریای کاریبی پەیا کریاس کە کەشتی ئەفسانەیی ئیسپانی سان خۆسێ لە ساڵ ١٧٠٨ نوقم بویە، دویای ئەوەگ لەلایەن بەلەمیگ ئینگلیزییەو پەلامار دریاس.

پەیاکردن ئەو جیماگەیلە بەشیگە لە مینەکردن زانستی کە ساڵ گوزەشتە لەلایەن حکومەت مووڵەت وەپی دریاس ئەرا لێکۆڵینەوە لە کەشتییەگە و مدووەیل نوقمبوینی.

توێژەرەیل کۆڵۆمبی لە ساڵ ٢٠١٥ شوین کەشتیەگە پەیا کردن و ئەوەیش ناکۆکی یاسایی و دیپلۆماسی لەلی بویەو.

شایەت کەشتییەگە ١١ ملیۆن دراو تەڵا و نوقرە هەڵگردیە، بیجگە زومرود و بارەیل گران ترەک کە لە کۆلۆنیەیل ئیسپانیا هاوریانە، کە ئەگەر پەیا بکریەێد هاتێ بەهای بڕەسێد وە ملیارەها دۆلار.

حکومەت سەرۆک گوستاڤۆ پێدرۆ راگەیان کە ئامانج لە مینەکردن لە بن دەریا لێکۆڵینەوەی زانستییە نەک دراوردن گەنجینەیل.

جی باسە کەشتییە نوقمبوبەگە لە قویلایی شەش هەزار مەتر کەفتیەسە بن دەریا.