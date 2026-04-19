‏ویکیپیدیا وەرگردن لە ژیری دەسکرد ئەرا نووسین باوەتەیل قەیەغە کرد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئینسایکلۆپیدیای جەھانی "ویکیپیدیا"، وەرگردن لە ژیری دەسکرد (AI) ئەرا دروسکردن یا داڕشتن ناوەڕۆک باوەتەیل قەیەغە کرد.

‏لە ئاڵشتکردنیگ نوو، ویکیپیدیا راگەیان وەرگردن لە مۆدێلەیل زوانەیل گەورا (LLMs) فرەیگ جار "پێشێل بنەما سەرەکییەیلمان کەێد".

‏ئێ بڕیارە دویای ئەوە هات کە سەرنووسەرەیل خوەيبەخش لە دەنگدانیگ پشگیری لە قەیەغەکردنەگە کردن، بیجگە لە دوو حاڵەت: یەکەمیان ئەڵگەردانن، دویەمیان ئەرا وەپیاچگن و هەڵچگ سادە، وەو مەرجە کە ئایەم وەپیاچگ کۆتایی ئەرای بکەێد و مانای دەقەگە جویر خوەی بمینێد.

‏ویکیپیدیا هوشداری دەێد کە ژیرییە دەسکردەیل زانیاری "درووکانی" (Hallucinated) یا چەواشەکارانە دروس کەن کە وەگەرد سەرچەوەیل زانستی یەک نیەگرنەو.

‏جیمی وێڵز، دامەزرێنەر ویکیپیدیا، لە گوزەشتە راگەیان کە مۆدێلەیل ئیرنگە هێمان شوون وەراوەری نین ئەڕا نووسین. ئێ بڕیارە لە وەختیگە کە ساڵ گوزەشتە ئەرا یەکەمین جار، رێژەی سەردانیکردن مانگانەی "ChatGPT" کەفتە نوای ویکیپیدیا.