وەختيگ پەیمانەیی.. چات جی.پی.تی رەسێدە یەک ملیار وەکاربەر گورج مانگانە

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

بەرنامەی چات جی.پی.تی سەروە کۆمپانیای ئۆپن ئەی.ئای بەربەست یەک ملیار وەکاربەر گورج مانگانە لەبان ئاست جیهان رەد کرد، تا بوودە خێراترین بەرنامە وە گشتی لە رەسین وە ئی شمارە.

ئی شمارەی پەیمانەییە کە کۆمپانیای "سێنسۆر تاوەر" تایبەتمەن لە شیەوکردنەیل بازاڕ خەوەر لەلی دایە، لە ناوڕاس ململانێیگ زیایبۊ لەناوەین هەردوگ کۆمپانیای ئەنسرۆپیک و ئۆپن ئەی.ئای تێد ئەرا کۆنترۆڵکردن لەبان بازاڕ زیرەکی دەسکرد کە فراوانبۊنیگ خێرا وەخوەی دوینێد.

کۆمپانیای "سێنسۆر تاوەر" وت کە چات جی.پی.تی رەسیەسە یەک ملیار وەکاربەر چالاک مانگانە لە ئایار/ مایۆ، دۊای نزیکەی سێ ساڵ لە خستنەڕۊی، وە رەدکردن ئەو ریتمە کە بەرنامەیل جۊر گۆگڵ ماپس و تیکتۆک و ئینستاگرام و یوتوب دیاریی کردنە.

کۆمپانیاگە دیاری کرد کە وەکاربەرەیل چات جی.پی.تی لە ویلایەتە یەکگرتگەیل کە بەرنامەی کلۆد لە ئەنسرۆپیک لە چارەک یەکەم لە ساڵ 2026 داگردنە وەختیگ کەمتر وگلە پەنج لە سەد لەبان چات جی.پی.تی بڕینە دۊای مانگیگ لە داگردنەگە لە وەراوەر ناوەنجی وەکارهاوردنیان لە هەشت مانگ گوزەشتە.

ئەنسرۆپیک داواکارییگ نهێنی ئەرا وەرگردن تیرەیل گشتی سەرەتایی لە ویلایەتە یەکگرتگەیل لە دووشەممەی گوزەشتە پیشکەش کرد، لە وەختیگ رۆیتەرز خەوەردا کە ئۆپن ئەی.ئای خوەی ئامادە کەێد ئەرا پیشکەشکردن داواکارییگ ئەرا خستنەڕۊ گشتی سەرەتایی لە هەفتەیل بانان.

زانیارییەیل "سێنسۆر تاوەر" نشان دەن کە شمارەی وەکاربەرەیل کلۆد چالاکەیل مانگانە لەبان ئاست جیهان رەسیەسە 56 ملیۆن تا چارەک دۊەم لە ئی ساڵە، لە وەختیگ ریژەی گەشەکردن شمارەی وەکاربەرەیل گورج مانگانە لەبان بنەمای ساڵانە کە رەسێدە 640 لە سەد نزیکەی، ریژەی گەشەکردن وەکاربەرەیل چات جی.پی.تی رەد کردگە لە 62 لە سەد.