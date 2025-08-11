وە تەمەنترین مناڵ لەداڵگبوی

شەفەق نیوز/ سادیەس دانیەڵ، بویە وەتەمەنترین مناڵ ساڵ، وەبان ئەوەگ تەمەنی کەمترە لە یەک مانگ.

سادیەس دانیەڵ، 26 مانگ وەرین لە ویلایەت ئۆهایۆ لە ئەمریكا لەداڵگبوی، كە لە ساڵ 1994، ئەو مەوقە لە دەێشت خایەیل داڵگی دانریاس، و هەڵگیریا تا لە ساڵ وەرین بڕیار دریا وە وەدونیا هاوردنی، ئەوەگ جی ئەڵاجەویە تەنیا 5 ساڵ لە داڵگ و باوگ ئیرنگەی مناڵترە.

دانیەڵ وە تەمەنترین خاس کە لەدویای 30 ساڵ توەنریا وە سەرکەفتی بارێدە دونیا وەلایەن تیم پێرس و لیندسای، كە تەمەنیان 35 و 34 ساڵە، هەڵگیریاس و وە دونیا هاوریا.