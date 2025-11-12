کوڵترین رووژ لە 2025

شەفق نيوز- وەشوینکەفتن

ليودميلا كوشمان خانمە زانای گەردوون لە گومەزی مۆسکۆ وت: 21 كانون یەکەم 2025 ئەوەسا کوت باکوور زەوی کوڵترین رووژ لە ساڵەگە وەخوەی دوینێد.

لەی رووژە کە لەڕەی زانستی ناسیاس وە ئاڵشتبوین زمسانی، خوەر لە ئاسمان زمسان رەسێدە خوارترین خاڵ، لەبان کڕ پانی 23.5 پلە لە باشوور کڕ باشوور ئیستوایی، کە رووزەگە لە مۆسکۆ ئەرا 6 ساعەت و59 خولەک و51 چرکە کەمەو کەێد.

وەقسەی كوشمان، رووزەگە کەمکەم لە سەرتای کانوون یەکەم کوڵەو بوی، وەختیگ درویژیی 7 ساعەت و27 خولەک بوی، وەلێ زیای رەدبوین لە 21 ديسەمبەر درویژەو بوود، تا رەسێدە 7 ساعەت و5 خولەک وەگەرد پایان مانگەگە.

وتیش: ئی زیایبوینە وەردەوام بوود تا 21 یونیو 2026، وەختیگ رووژ رەسێدە لوتکە وە 17 ساعة و33 خولەک. لە درویژترین رووژ لە ساڵەگە وە ئاڵشتبوین تاوسانی، تا دووارە دەر ئەرا وەرزیگ درویژتر لە رووشنایی واز بکەێد.