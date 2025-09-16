کوڕیگ بەریتانی وە تیشە پەلامار باوگ و داڵگی دەێد چوینکە ناچاری کەن ئەرا مەکتەو بچوود

شەفەق نيوز- لەندەن

شار ساسكس بەریتانیا، رویداویگ دڵتەزن وەخوەی دی، کە کوڕیگ ناخاڵە لە تەمەن 15 ساڵان و تیشە پەلامار باوگ و داڵگ خوەی دا وەختیگ لەناو خەو بوینە لەوەر ئەوە کە ناچاری کەن ئەرا مەکتەو بچوود.

پولیس وت: ئەو ناخاڵە شەوەگە گشتی تەماشای تەلەڤزیۆن کردگە، تا وە تیشەی گەورەیگ چوودە ناو ژوور خەفتن باوگی و پەلاماری دەێد، وەختیگ داڵگی لە ژووریگ دەنگ هاوار باوگە شنەوێد پەلامار ئەویش دەێد.

باوگ و داڵگەگە تویش زەخمداری سەختیگ تیەن، کە باوگە کەپووڵی لە پەنج شوینەو شکیاس و دەسی شکیاس، و کوتیگ لە گووش داڵگەگە بڕیاس و دەمچەو و باڵ و رانی زەخمدار بوینە.

ئەو کوڕ ناخاڵە چگە ژیر تاوانەگەی، و وەگورەی یاسای تەندروسی مەغزی لە دادگای لویس کراون لە برایتون بەندی کریا.

دیاری کرد کە تیشە و کار هاوردگە چوینکە ئامرازیگ گونجیاگە و یە ماوەیگە پلان دانەێد، لە ژیر کاریگەری گیچەڵ دەروینی.

لە دانیشتن دادگا، ئەو ناخاڵە گووش لە خوەنستن پارچەیلیگ لە نویسانن خوەی گرد نە باس نیاز خوەیکوشتن کەێد، و پلان کوشتن باوگ و داڵگ خوەی، کە لەناوی وایە: ئەمشەو باوگ و داڵگم کوشم، رییگ ترەک نەیرم.

وەگورەی رووژنامەی زە سەن بەریتانی، بانگەشەکار گشتی دووپات کرد کە پەلامارەگە دویای نیمەی شەو بویە، کە ئەو ناخاڵە تیشە هەڵگردیە و پەلامار باوگە داگە ئیجا چگە ئەرا پەلاماردان داڵگە.

باوگ و داڵگی لەناو دانیشن دادگا ئامادە بوین، کە دادوەر وت: ئەو ناخاڵە زیان دەروینی دیرێد، و گیرهاوردنی مقیەتی خوەی و ئەوەکان کەێد.

خانمە دادوەر لە کۆتایی وت: هیمان خیزانەگە دووسەد دیرن و پشتگیریید کەن، کە تو وە شۆک گەورەیگەو رەد بوێ، و سروشتیە چارەسەری وەردەوام لە خەسەخانە بوەێ.